花旗推今季6大「必揸」「必沽」港股　仲有10隻高息股不容錯過？

花旗發佈最新恒指預測，2024年第一季度目標價為19000點，至今年底可反彈至19800點，較現價有約20％上升空間。值得一提的是，甫開年該行曾料恒指，年中有望達23000點，今次最新預測可見對本港股市轉趨悲觀。但花旗仍指出，今年市場仍偏好港股更勝於A股，原因在於港股對於美國減息更為敏感，有望受息口變化之惠。



在投資板塊方面，花旗指出科技、電動車、軟件三大行業，最有望得益於內地政策扶持，有望跑出，另外，伴隨疫後復甦，濠賭股、旅遊交通等板塊回報或亦不俗。花旗又分別列出6隻最值得買入與沽出的名單，以及10隻高息股，為投資者提供「追揸沽」攻略。

三大指標權衡 下調恒指目標價

依照花旗恒指點數預測，截至今年一季度，現價約可反彈14.9%，而至年底則有望回升19.7%，至19800點。花旗集團中國股票策略師劉顯達指出，恒生指數每股盈利增速（EPS）、中國用電需求與M2的三大指標，成為該行下調恒指目標價的主因。當中花旗對EPS預測下調至9.4%，內房危機持續，消費復甦增速亦不似預期，中資股份受政策影響，因此短期內難以上調盈利預測。

就板塊而言，花旗首推科技股。劉顯達解釋稱，科技股佔恒指比重大，且尤以中資居多。而中資股常受內地政策導向影響，今年料中央會有更多政策加碼，力挺科技股。而從盈利角度而言，互聯網與消費板塊均看高一線，交通運輸板塊也可望受惠於疫情復甦。而在息口變化下，油氣等能源板塊及通訊板塊，則仍是穩健選擇。

值得留意的是，由於該行對內房仍然看淡，而內地處於低息環境，居民收入增長少，因此與其相關的內房、內銀、內險等股份，均不受看好。

銀娛（0027）被花旗列為今個季度六大最值得買入港股。

花旗推介六大最值得買入港股

依照花旗報告，今個季度六大最值得買入的港股，依次為銀娛（0027）、滔博（6110）、 AIA（1299）、騰訊（0700）、金蝶（0268）與比亞迪（1211）。此外，在美股上市的拼多多（美：PDD），同樣被列入值得買入名單。

列為首位的銀娛，其去年第三季經調整EBITDA按年飆升394%，即便與疫情前2019年同期相比，亦有91%的增幅，漲勢可觀。而就目標價而言，花旗給予比亞迪602元的高目標價，較其昨日（10日）208元的收市價，看漲190%。對於網遊新規諮詢後，股價一度萎靡的騰訊，花旗亦賦予497元的目標價，看漲78%。

康師傅（0322）被列入第一季沽貨名單。（資料圖片）

六大港股列入第一季沽貨名單

另一邊廂，有6隻港股被花旗列入今年第一季沽貨名單。當中，康師傅（0322）、北京首都機場（0694）、煤氣（0003）、華能電力（0902）、港鐵（0066）、新世界（0017）均有份。

中石化（0386）以12.2厘的股息率領跑。（資料圖片）

12厘股息領跑高息股

此外，由於花旗提及，港股或可受惠美息變化，列出10隻值得買入的高息港股。當中「三桶油」全部上榜，中石化（0386）以12.2厘的股息率領跑，周大福（1929）、粵海投資（0270）則以11.3厘及10.5厘的股息率，緊隨其後。該名單還包括中銀香港（2388）、中移動（0941）、滙豐（0005）、北京控股（0392）及中聯通（0762），其股息率通通均高於7厘。