美國證券交易委員會(SEC)的社交媒體X,出現已批准Bitcoin(比特幣)現貨交易所買賣基金(ETF)發行的帖文。其後SEC澄清尚未批准,並指出賬號遭到黑客盜用及發布虛假消息。



隨著SEC作澄清,觸發Bitcoin價格從高位回落,曾跌穿46,000美元,最新報46,023.68美元,跌1.52%。

Bitcoin近期不斷攀升,並一度迫近48,000美元,與市場人士預期SEC將批准Bitcoin現貨ETF有關。

比特幣:Bitcoin coins are seen at a stand during the Bitcoin Conference 2023, in Miami Beach, Florida, U.S., May 19, 2023. (REUTERS)