狠人放大招　控制力　堅持力　缺一不可｜知薇

最近，聽到一位喜愛的博主分析：如何判斷一個人有無潛力成為狠人，能成大事、賺大錢？只要問兩個問題：第一，控制過什麽事？第二，堅持過什麽事？

仔細想來，的確如此。

一個人的控制力，決定了他能否在需要的時候，當機立斷，做出更加正確和有利的選擇，而非墮入慣性或本性的陷阱，或被恐懼情緒或逃避心理影響，隨波逐流。

記得美國激勵演講家和教練之父Tony Robbins說「Having courage does not mean you are not scared. It only means you are scared, but you still go ahead and do it anyways. (有勇氣並不代表你不害怕，而是你雖然害怕，卻還是決定勇往直前。) 」

這種控制力，不僅意味著做出好的選擇和決定的比例更高，也意味著你更能把握機會。在職場，這或許是犧牲閑暇空間，選擇多學些專業知識、多準備些工作；或許是按捺著內心的惶恐，在會議上發言提問——在紮實的基礎上，創造和把握機會，更好的未來隨之慢慢展開。

一個人的堅持力，本身就是一種能力，在用心的堅持裏，就會產生變化，近而量變到質變，達人、成事、創造豐盛。

拿到一定結果的人，無不在自己的領域裏（甚至領域外），有驚人的沈下心的堅持力。體育界的拿到名次的人，誰不是十年甚至數十年如一日，堅持訓練和戒律，才脫穎而出。商界有成就的人，誰不是堅持在行業裏投資深耕、與良師益友和業務夥伴溝通合作，才生意興隆。

在職場，這或許是長期投入鉆研一個專業領域的知識技能，哪怕經歷平台甚至低谷期，也不放棄，直到成為專家；或許是遇到棘手問題，迎難而上、自己摸索、向人求助，不解決不罷休——有專業功底，又有解決難題的能力，放在哪裏都是人才。

反面的例子，也比比皆是。比如隕落的鋼琴王子，從每日刻苦練琴而成為奪得肖邦獎的第一華人，墮落到花天酒地、紙醉金迷，最後場場表演都變成「車禍現場」錯音漏音滿滿，他失去的正是曾經引領他取得成功的控制力和堅持力。

在2024年，知薇真心祝願各位讀者朋友：高調做事，低調做人，做事事事成，做人人人愛！

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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