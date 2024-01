狠人放大招　控制力　堅持力　缺一不可｜知薇

最近,聽到一位喜愛的博主分析:如何判斷一個人有無潛力成為狠人,能成大事、賺大錢?只要問兩個問題:第一,控制過什麽事?第二,堅持過什麽事?

仔細想來,的確如此。

一個人的控制力,決定了他能否在需要的時候,當機立斷,做出更加正確和有利的選擇,而非墮入慣性或本性的陷阱,或被恐懼情緒或逃避心理影響,隨波逐流。

記得美國激勵演講家和教練之父Tony Robbins說「Having courage does not mean you are not scared. It only means you are scared, but you still go ahead and do it anyways. (有勇氣並不代表你不害怕,而是你雖然害怕,卻還是決定勇往直前。) 」

這種控制力,不僅意味著做出好的選擇和決定的比例更高,也意味著你更能把握機會。在職場,這或許是犧牲閑暇空間,選擇多學些專業知識、多準備些工作;或許是按捺著內心的惶恐,在會議上發言提問——在紮實的基礎上,創造和把握機會,更好的未來隨之慢慢展開。

一個人的堅持力,本身就是一種能力,在用心的堅持裏,就會產生變化,近而量變到質變,達人、成事、創造豐盛。

拿到一定結果的人,無不在自己的領域裏(甚至領域外),有驚人的沈下心的堅持力。體育界的拿到名次的人,誰不是十年甚至數十年如一日,堅持訓練和戒律,才脫穎而出。商界有成就的人,誰不是堅持在行業裏投資深耕、與良師益友和業務夥伴溝通合作,才生意興隆。

在職場,這或許是長期投入鉆研一個專業領域的知識技能,哪怕經歷平台甚至低谷期,也不放棄,直到成為專家;或許是遇到棘手問題,迎難而上、自己摸索、向人求助,不解決不罷休——有專業功底,又有解決難題的能力,放在哪裏都是人才。

反面的例子,也比比皆是。比如隕落的鋼琴王子,從每日刻苦練琴而成為奪得肖邦獎的第一華人,墮落到花天酒地、紙醉金迷,最後場場表演都變成「車禍現場」錯音漏音滿滿,他失去的正是曾經引領他取得成功的控制力和堅持力。

在2024年,知薇真心祝願各位讀者朋友:高調做事,低調做人,做事事事成,做人人人愛!

