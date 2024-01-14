台灣選舉結果掀動兩岸局勢　但應無礙台股走俏 ｜ 伽羅華

今年是全球超級大選年，包括台灣、印度、印尼、英國和美國等地都會選出新領袖，有可能改寫世界格局，當中以剛結束的台灣選舉受到廣泛關注，無論台灣那一方勝選，重要的是選舉結果能反映當地人民的意願。儘管兩岸關係貎似劍拔弩張，但應不會出大亂子，有信心台股會繼續朝高位進發。

為何對台股有信心？箇中關係又要從政治說起，自從中美於2018年上演大國博弈，兩國的政治與金融、科技及經濟發展無一不掛鉤，中港股市被國際資本邊緣化，中國經濟遭遇40年以來滑鐵盧，歸根究柢就是政治站邊的問題。

日本已故首相安倍晉三曾說過：「台灣有事，等同日本有事。」日本自民黨副總裁麻生太郎上周趁台灣總統大選前訪台，重申台灣安危關乎日本存亡，日本重量級政治人物在如此敏感時間節點發表敏感的言論，介選目的昭然若揭。

美打著紅旗反紅旗 公然介選台灣

美方介就選更加明目張膽，有如打著紅旗反紅旗。據外媒引述消息報道，美國總統拜登將派出由前任高官率領的兩黨代表團在大選後訪台，有安撫台灣選後可能紛亂局面的意圖，當中包括屬於民主黨的前副國務卿James Steinberg，以及共和黨的前國家安全顧問Stephen Hadley，美方並警告北京不要在大選前後作出軍事挑釁的行動。

今次由拜登派出的跨黨派代表團卻向外稱是非官方性質，盡顯其風趣幽默的一面，而早前美方也借媒體暗示台灣一旦下架民進黨，有可能以其他地區的晶片業替代台灣。拜登一直警告中方不得介選，但卻打著反介選的旗號公然介選，以他的精靈似乎在年底美國總統選舉仍有披甲的實力。

饒有趣味的是，在台灣大選前數天，日經指數本月連破三關，分別穿3萬3、3萬4及3萬5的關口，創自1990年年3月以來的新高，日股上升並不令人意外，股神巴菲特早於2020年8月入市日本5大商社股，迄今已賺近三倍，意外是爆升的股份類別及時機，今輪日股升勢主要受半導體股帶動，日本晶片業與台灣合作緊密，日股好，台股便不會太差，反之亦然。

股神巴菲特早於2020年8月入市日本5大商社股，迄今已賺近三倍。（路透社）

晶片股帶動日股升勢 惟破頂時機可疑

不過，要日股造好，需要日央行結束十多年負利率政策，央行行長植田和男曾經暗示，今年很大機會結束負利率，但何時要看日人薪金增幅和經濟改善進度，日本最新經濟數據確有改善，美元兌日圓早前亦偷步上升至141水平，但未足以成為國際資金狂買日圓日股的理據，所以更大可能是國際資本不擔心選後的台海局勢有太大變化，台股不致拖累日股。

上周筆者預計蘋果公司的股王地位將拱手微軟，結果是蘋果股價未有大跌，但微軟升勢凌厲，微軟上周五收市價相當於市值2.89萬億美元，略高於蘋果的2.87萬億美元，相信「沽蘋果買微軟」能成為近日較熱門的配對交易（pair trade）策略，可以不受科技股或大市波動的影響。

自蘋果於2011年市值超越埃克森美孚，科技正式替代能源成為環球經濟的火車頭，蘋果自此成為全球無可爭議的股王，美國經濟實力，很大程度建基於其深厚的民間科技底蘊，美國太空總署發展航天發射或運輸業務順風順水，有賴於SpaceX為首的民營企業，其晶片產業所擁有的技術專利，足以培養出荷蘭ASML及台積電這類超級晶片企業。

圖為2021年2月3日，微軟公司位於澳洲悉尼的辦公室。（美聯社）

微軟市值超蘋果 印證AI投資得實利

過去十多年，蘋果市值曾經短暫被微軟爬頭，主要因疫情困擾窒礙iPhone銷情，但並非出現結構性改變，今輪微軟超越蘋果，與公司大手投資OpenAI，令其在生成式AI的賽道得以大幅領先同業，蘋果雖也受惠AI，但不及微軟，去年股價升幅亦因此落後微軟，除非蘋果盡快建立如OpenAI的語言大模型，同時加強Mac機的M系列晶片及iPhone的A系列晶片的生成式AI功能，否則微軟將可在較長時間內高踞市值一哥位置。

微軟行政總裁Satya Nadella在融合OpenAI強大功能的過程頗有章法，他首先為Bing搜尋引擎添加了一個聊天機器人，隨後才開始推動AI進入視窗作業系統和、Excel和Outlook等高效應用程序，同時向微軟旗艦雲端運算產品Azure的客戶提供OpenAI的系統。

令人欣喜的是，生成式AI的正面影響已經反映在微軟的最新季報中。截至去年9月的三個月內，Azure業務增長率約為3個百分點，微軟生產力軟體中的每月30美元的產品從去年11月才開始全面發布，僅僅一個月銷售就帶動雲業務3個百分點，令AI概念繼續成為大市熱炒的概念之一。

美股現突發狀況未回軟 加密貨幣有前景

上周筆者憧憬美股受壓卻未有發生，當中出現兩項突發事件，造就美股於高位徘徊。一是AI晶片龍頭Nvidia過去一周勁升一成，突破500美元關口，市值達到1.35萬億美元，有拋離Meta及Tesla兩者之勢，另一是美國SEC允許普通投資者像買賣股票和共同基金一樣方便地買賣比特幣。

在SEC批出許可前，兩隻概念股Marathon Digital及MicroStrategy股價已偷步瘋升，至上周表現大幅波動，全周大跌兩成三。上周比特幣價格迫近4.3萬美元，去年9月才2.5萬美元，不足4個月累升七成二，所以在SEC開綠燈的消息一出，比特幣獲利回吐至3.5萬美元並不出奇，但長遠而言加密貨幣頗有前景。

話說回來，美股短線回調的機會已愈來愈大，它只會遲到，不會缺席。根據芝加哥商交所的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人推測3月減息25基點的機會率高達76.9%，減息半厘也有4.1%，目前美股已經反映今年減息3厘（即減息6次）的效果，以近期通脹表現如此反覆，聯儲局會否提前至3月減息，今年減息會否達3厘之多，大家不妨深思一下可能性。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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