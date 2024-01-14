從「最強八十後」講到國金遺址　2024年刁佬感言｜刁佬

舊年刁佬預言中東危險系數居榜首，原本2023年大半年中東都還算安定，豈料不幸言中，以巴又再衝突，戰火連連，打得異常殘忍，中東緊張局勢又再使代理人戰爭浮面。原本鄰國抱著隔岸觀火的態度，但隨著戰事蔓延，胡塞武裝攻擊民用商船，及紅海局勢不穏等事件持續升級，相信情況好比火乘風勢漫延，並將把更多置身事外的國家牽連。

刁佬篤信風水運程，要預測2024年當然要睇吓今年到底係咩運勢。古人發現土星與木星每隔二十年相會處在一條直線上，而每當土木二星相會時，世界往往會發生一些重大的地質和自然災難。而土星、木星與水星每隔六十年相會一次，每隔一百八十年太陽系的九大行星就會大會合形成「九星連珠」。三元九運就是以此為基礎，以180年作為一個正元，每一正元分為上元、中元、下元，一個「元」是由三個「運」組成，每一個「運」代表20年，所以一個「元」即為60年。至於九運，它涵蓋了一連串的九個運，每個運（20年）都由九顆星體輪流主導。2024年將進入三元九運中的九運，九運將涵蓋2024年至2043年（甲辰年至癸亥年）。九運對應周易八卦中的是離卦，五行屬火，與離火相關的人與事都是當運，各位相信風水運程的朋友可未雨綢繆。

元旦倒數本應普天同慶，各國元首講話離不開祝大家新年快樂，世界和平，身體健康，生意興隆之類吉祥語。偏偏地上最強八十後北韓領導人金正恩非常特別，唔係講新年祝賀語，而係同大家開年，講到「美國和南韓等敵人的盲目挑釁，使武裝衝突的可能性變成事實，警告平壤如果受到美國和南韓挑釁，將毫不猶豫地動用所有超強力手段和潛力，徹底殲滅敵軍。」

朝鮮（台稱北韓）官媒19日發布新聞照片，領導人金正恩再度帶著女兒金主愛現身，兩人視察國家宇宙開發局。（朝中社）

結果北韓已向延坪島進行兩次炮擊，南韓亦已撤離當地居民。南韓表示與北韓不再存有軍事緩衝區，金正恩更宣稱南韓係北韓的主要敵人，無意避免與對方開戰。目前兩韓關係屬亞太區內最緊張的關係，戰事如在弦上。

文章刊出之時台灣應該已進行了大選，由於國民黨與柯民哲合作失敗，分薄了不少票源，民進黨的賴清德及蕭美琴將會勝出。預計民進黨會延續其對中國大陸既有的兩岸政策方針，中台兩地關係在短時間內不會有好轉。國民黨已在多屆選舉中失利，參政求官乃不少政客的志向，多屆目標不達，黨內的凝聚力將逐漸散渙，若非黨產豐厚為黨員提供持續支持，相信𠄘傳都會出現問題。

另一個大家關心嘅係國際金融遺址的最新保育情況，刁佬作為國際金融遺址嘅歷史文物導賞員，近日參與一所國內機構發債，由於是國際債，文件全部都以英文書寫，雖然被人叫我哋做國際金融遺址，不過香港團隊依然專業，兩文三語無難度。刁佬感受好深，係北上廣深，要搵個兩文三語互聯互通無難道的專業人士，唔係無，但真係唔多。香港爛船仲有三斤釘，就算係遺址都仲有成個中環去幫助祖國與國際接軌，為祖國偉大事業Value added，不過大家真係要記住自己嘅身份，我哋係祖國偉大事業中，只係其中一個小齒輪，功能係Value added咁大把，不過只要將自己嘅工作做好，亦係一個有增值嘅偉大齒輪。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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