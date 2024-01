高盛看好8隻內地科網股,又指出相關行業有8大關鍵主題。該行予拼多多及快手(1024)為「確信買入」,另予騰訊(0700)﹑網易(9999)及小米(1810)等「買入」評級。



高盛指出今年中資互聯網有8大關鍵主題,包括線上滲透率日益成熟,焦點轉向使用率及ARPU﹑短視頻參與者在購物或本地服務市場的市佔率提高﹑走向全球市場,關注跨境政策﹑宏觀經濟及消費市道疲弱下,消費者更注重性價比﹑廣告科技提升﹑生成式人工智能應用範圍更廣範﹑本地監管環境正常化,支持平台成長﹑提高股東回報。

該行又指出隨短視頻或私人參與者市佔率提高,以及潛在市場需求規模日漸成熟,促使內地互聯網市場為「零和遊戲」,並表示看好8隻互聯網股。

阿里巴巴:A man walks past a logo of Alibaba Group at its office building in Beijing, China August 9, 2021.(Reuters)