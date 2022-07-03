監管思維缺失　揭騰訊大股東沽售中國科網股之謎｜伽羅華

騰訊控股﹙0700﹚的南非大股東Nasper與其附屬Prosus宣布有序減持騰訊，所得將用於回購該兩家公司股份，改善兩者相對於其騰訊持股所出現的巨額市值折讓。正常人一聽，便知這個解釋太過牽強，大家更相信減持是因為看淡未來騰訊、以至中國科網平台的營商環境，故事先張揚沽貨。

過去二十年，Nasper以一家南非註冊的基金身份，能夠控制中國科技業兩大巨頭之一的騰訊，令人嘖嘖稱奇。別忘記，如今騰訊是一家擁有12.68億微信及WeChat的合併月活躍用戶的超級科企，參與投資超過700個中外創投項目，論對中國創投及整個科網產業的影響力，只有阿里巴巴能與之比肩。在一個對外資處處提防的國度，Nasper的純外資大股東本身就是神跡般存在，除非這外資身份有非一般背景便當別論。

自從2001年李澤楷旗下公司減持騰訊開始，中國政府對科技公司的監管轉趨寛鬆，無論科網平台涉足社媒、電商、外賣、教育、娛樂體育、電子支付及金融科技，都受到相關政策扶持，或處於「無王管」的狀態，讓包括騰訊在內的一眾科企能夠高速發展，雖然受惠的是整個產業，但騰訊是唯一有外資大股東的參與者，不少內媒好奇為何李氏家族不能做到的事，在Nasper坐鎮下的騰訊卻能夠成為業內龍頭。

雖然騰訊掌舵人馬化騰沒馬雲高調，但江湖地位亦不遜色。（視覺中國）

大股東背景啟疑竇 騰訊持股20年升值2.3萬倍

而且，馬雲能夠帶領阿里及螞蟻縱橫商界，其官商人脈自然深厚，雖然騰訊掌舵人馬化騰沒馬雲高調，但江湖地位亦不遜色，所以公司大股東Nasper的背景讓人感到興趣，便非甚麼稀奇事，早年還真有記者親身到南非查冊，發現基金有數以千計的受益人名字為內地人，言者諄諄，但無人證實，這類追踪南非大股東神祕之謎的報道最終不了了之。

無論報道孰真孰假，一家南非公司當年只用了不足1億港元，便購入李氏及IDG持有的三成二騰訊股權，其後二十年這部分持股市值曾高逾兩萬三億港元，升值2.3萬倍，造就成千上萬的富豪，成為中概股的神話。

Nasper減持騰訊，又清倉由騰訊分派出來的京東持股，對內地科網平台的前景自然不是看好，究竟中國對產業監管政策出現那些問題?

近年中國政府扛起「共同富裕」及「無序擴張」的大旗，很多令人費解的監管思維便應運而生，共同富裕是理想烏托邦，現實世界是不存在，只能引發躺平思潮，無序擴張的說法更不科學，根本難以作為實際政策執行，再往實際操作看，例如市場壟斷地位的界定粗疏，要求科網平台相互開放及監管大數據的使用，不是矯枉過正，就是欠缺明確指引，監管缺失無處不在，科網產業便很難不變成一潭死水。

監管機構硬性要求科網平台相互開放，猶如在科網產業推出「大鑊飯」政策。﹙資料圖片﹚

要求科網平台互通 猶如科網「大鑊飯」政策

現代產業市場已經朝向細化發展，要判斷一家公司的市場壟斷地位，需清楚了解究竟是那一個市場被壟斷，此部分營收佔這個細分市場的比例有幾高。2020年遊戲開發商Epic向蘋果公司興訟，指控後者禁止其引導消費者使用外部支付方式屬違法行為，大法官Gonzalez Rogers在裁決先指出蘋果公司在手遊支付的細分市場未擁有壟斷地位，但裁定Epic有權引導消費者以外部支付，而不能硬性規定須在App Store支付。裁決告訴我們，大如蘋果公司也不是每個市場都有壟斷地位。

監管機構硬性要求科網平台相互開放更是匪夷所思，這猶如在科網產業推出「大鑊飯」政策，一個經典操作是在阿里旗下電商平台淘寶引入騰訊旗下的微信支付，就像VISA平台放上萬事達的服務，或是iOS與Android的應用App商店互通一樣荒謬。

在善用資源的商業原則下，鼓勵平台進行某種程度的開放都可以說得通，例如微貸款業務的征信記錄便可以相互分享，以減少壞帳風險，但政府對一般商業營運管得太細，要求公司不可以其正常的競爭優勢搶奪市場，就像NBA限制「籃球之神」米高佐敦的出場時間，希望比賽結果更「公平」，但現實世界並非如此運作，政策的不確定性只會讓企業不願投資創新，更遑論擔當刺激經濟民生的大任。

若騰訊不能高升，恒指及恒生科指未來表現便要靠新股王的出現。﹙資料圖片﹚

騰訊增長放緩 恒指彈升要靠新股王

至於科網平台違規收集消費者數據，筆者之前在有關放生滴滴一文中已經作出批評，今次便不再贅述。

Nasper割愛曾經為它賺取豐厚利潤的騰訊，主要原因是監管政策不容許其利用龐大數據庫經營副業，今年首季增值服務收入增長停滯不前，網絡廣告更因疫情出現大幅倒退，只有金融科技及企業服務按年升一成，但已是2019年首季以來增幅最慢，拖累公司利潤率跌至17.3%，也是連續兩季淨利潤低至17%水平。

若然監管政策不作出改革，騰訊以至其他科網平台是難以恢復增長股的本色，今年騰訊的預測市盈率為27.3倍，相比蘋果公司的22.3倍及微軟的24.6倍都要偏高，較對手阿里的13.6倍更貴一倍，但作為價值投資，騰訊低於6%的派息率僅屬一般，這對大股東來說有如雞肋，食之無味，棄之又可惜。

最後，Nasper聲稱不會超過其日均成交量的3至5%，表面上沽壓沒太大殺傷力，然而，若按騰訊過去兩個月的日均成交量2,571萬股計，公司總註冊股本96.22億股要全部換手僅需374日，假設大股東每日減持不超過日均成交3至5%計算，略高於一年時間便可減持約3%騰訊股份，之前大股東兩次減持3%時，都承諾三年禁售，但騰訊股價仍然腰斬逾半，今次只有一年至兩年時間消化沽壓，騰訊股價能維持現水平已是不錯，還能奢望有多少上升空間？若騰訊不能高升，恒指及恒生科指未來表現便要靠新股王的出現。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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