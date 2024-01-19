騰訊《王者榮耀》敗陣　大富翁手遊12月吸金17億元稱冠

經典桌遊《大富翁》改編的手遊《Monopoly GO！》撼贏騰訊（0700）的《王者榮耀》，首次登頂全球手遊收入榜。



《Monopoly GO！》是由沙特阿拉伯遊戲集團Savvy Games Group旗下美國遊戲公司Scopely開發的休閒遊戲，自去年4月上市便廣受歡迎，短短7個月全球營收突破10億美元（約78億港元）。

調研機構Sensor Tower數據顯示，去年12月《Monopoly GO！》在全球App Store和Google Play共吸金2.19億美元（約17億港元），首次成為全球手遊暢銷榜冠軍，打敗吸金2.03億美元（約15.8億港元）的《王者榮耀》。

「大富翁」為經典桌遊，在世界廣受歡迎。（資料圖片）

近八成用戶來自美國

Sensor Tower稱，《Monopoly GO！》約77.2%收入來自美國市場，新加坡市場收入佔3.4%，英國市場佔2.7%。

至於以往長期佔據榜首的《王者榮耀》以2.03億美元的收入位列榜單第二位，但收入按月增長5.2%。騰訊另一款熱門遊戲PUBG Mobile（包括國內版本《和平精英》）維持榜單第三位，收入錄得1.83億美元（約14.3億港元）。

不過，值得留意的是，Sensor Tower的統計並不包含第三方安卓（Android）渠道，或許並未完全反映中國內地大部分安卓用戶數據。