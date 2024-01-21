你的源動力　決定你的層次｜知薇

觀察職場人生多年，知薇真正體會到：一個人的源動力，決定了他認知的水平、行動的效率、耐力的級別、抗逆的強度等，這一切都進而決定了他做人和成事層次。

知薇最尊重和信賴的律師，是脫口而出自己非常享受閱讀法律文件的律師。每個新項目上馬，他就很期待即將收到的法律文件，專註琢磨商業和法律條款的修訂，無暇感覺緊張壓力。最敬佩的前輩，是出錢出力出時間帶領一班年輕人，醉心於為這個城市的未來規劃和發聲，鑽研奔走，無暇計較個人利益得失。最服氣的上司，是無論年資多深厚、薪資多豐厚，依舊比下屬更嚴格自律且專業勤奮，保有初心熱忱把事情辦漂亮，無暇躺在功勞簿上睡大覺。

這一位位真實的人，都有一個共同點，他們的發心都很真、很純、也很有力，就是有優質的源動力。奇妙的是，當你有純凈深邃的起心動念，宇宙也仿佛收到這秘密的信息，會令你有如神助。

從非玄學的角度看，當你發心夠大，願力也自然大，動能和勢能也更強。相應的，他們與人相處的和解決問題的模式方法，由於都來自這純粹而有力的源頭，因而很容易感召到身邊的人，進而樂於與他們攜手同行、共達心願。

知薇發現，源動力也有鄙視鏈，以職場負責人為例子，為全球的行業高過為一國的行業，為一國的行業高過為公司，為公司高過為部門，為部門高過為員工，為員工高過為自己；而動能和勢能隨著此鄙視鏈的下行而降低。

上司看下屬的相對水平，也是高下立見。一股腦只想著賺快錢的，心浮氣躁、做事潦草。特別想證明自己的，頤指氣使、目中無人。享受學習和工作狀態的，冷靜穩重、深思熟慮。

知薇在《HK01》寫專欄，從兩周一稿到一周一稿。常常要在繁忙的工作生活之餘擠時間，復盤、思考和寫作至夜闌人靜。自問為何無名無利，還要如此堅持？為的就是記錄職場血汗心得，與讀者們分享交流，哪怕只有一個人看到一句話，有所感觸、共鳴甚至啟發，就足矣。若非如此，恐怕早就放棄了。

你的目標是什麼？源動力又來自哪裏呢？

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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