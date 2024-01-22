松齡護老私有化　合股400倍　威迫散戶定係另有內情？｜刁佬

華懋集團向來新聞多多，單係遺產官司已差不多橫跨30年，主軸第一輪係翁媳之爭，第二輪係情人與家人之爭，第三輪升級到政府、信託人及家人層面嘅爭拗，相信過去三代嘅香港人都或多或少對華懋爭產嘅新聞略有所聞，就算係側線都有唔少花生故事。最近華懋集團向龔如心三弟妹追回摩星嶺物業就令大家嘖嘖稱奇，因為物業係天橋底僭建，大家霧裡看花，越看越花。華懋集團一直沒有上市，但市場上有不少華懋影子股，松齡護老集團(1989)都算係其中一隻。

松齡護老集團前主席嚴定國2020年以當時天價7.7億殼價賣畀資本市場大眾情人波叔個仔鄧耀昇，去到2020年仲用緊呢個價去接貨，返唔到家鄉是常識吧，此君戰績刁佬都無謂再講。及後波叔過身債主臨門，莫財撲水的波仔檢視手上仲有咩可以賣，松齡護老集團就此以4.5億元轉讓畀華懋集團，鄧耀昇兩年間就閃蝕41%共3.2億元 。

2023年10月華懋集團以每股0.89元對松齡護老集團提出私有化，原本刁佬以為大股東大折讓價回收公司資產私有化，點知華懋作為慈善基金，真係幾有良心，每股經淨資產約0.178港元，0.89元的要約價，差不多係淨資產值嘅四倍。

松齡護老集團過去五年收入都係1.8億至2.7億之間，股東應佔溢利時賺時蝕，賺得最多都只係1,300萬左右。除非有特別原因，如果只係計數，股東接受華懋的要約價係最好嘅結局。

2023年10月華懋集團以每股0.89元對松齡護老集團提出私有化。（梁鵬威攝）

眾所周知龔如心同黃德輝十分慳儉，除咗一個月餅切16份的故事廣為流傳外，刁佬有一位朋友以前經常同黃德輝騎馬，有次黃德輝請飲啤酒，朋友心諗咁好死？原來黃生係自己袋中取出啤酒，山長水遠拎入去雙魚河馬會的冰箱再請朋友飲，真係相當慳儉。

松齡護老集團私有化流程都繼承咗慳儉遺風，大家投票贊成通過後，集團將2,000股一手改為80萬股一手，原因係80萬股一手係聯交所允許最大的買賣一手股數，咁樣再私有化，可慳返行政費用。

大家成日憧憬華懋影子股會被注入華懋資產一飛沖天，但似乎華懋集團的方針一如以往，就係唔搞上市。會攞去上市嘅資產，都係放垃圾資產嘅資源回收站，炒爆賣咗就算，例如聰聰當年的宏霸數碼。

真係賺錢有現金流嘅公司，通常都係留係老闆自己嘅私人集團收埋。其實呢一個血淋淋嘅事實係全世界一樣通行，大部份有現金流同盈利嘅公司都唔會隨便攞嚟上市，所以真係唔怪得聯交所問，點解啲老闆要申請上市，唔通真係好似子華神咁講，老闆賺夠啦，要同大家一齊賺？刁佬希望各位選股嘅時候，多啲以人性化角度出發，太過慷慨，太過高風亮節嘅公司，喺市場其實真係好難生存。好似華懋咁咪好囉，慳得一蚊得一蚊實實際際。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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