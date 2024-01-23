網遊新規諮詢「人間蒸發」！官方疑下架　遊戲股全線彈約半成

國家新聞出版署去年冬至日（12月22日）發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，引發遊戲股爆災。該意見稿原本諮詢截止時間為昨日（22日），然而今日午後國家新聞出版署相關鏈接全部失效，網站主頁亦再不見任何相關文件公示，近乎「人間蒸發」，疑似文件被官方刪除或下架。



遊戲股災後重振 嗶哩嗶哩飆8.8%

遊戲股今日全線彈升，騰訊（0700）現升5%報275.4元，網易（9999）現升6.6%報147元；嗶哩嗶哩（9626）飆8.8%報75.5元；心動公司（2400）漲6.2%報8.1元。

而回顧意見稿出台當日，騰訊收跌12.3%，盤中低見263.6元，跌幅最大達16%，一日內市值蒸發約3700億元。網易更傷，收跌24.6%，盤中低見116.1元，跌幅最大達28%。

嗶哩嗶哩現漲8.8%。（資料圖片）

原意見稿禁止每日登錄、首充等誘導性獎勵

原文件中提到，網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵。網絡遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行爲。所有網絡遊戲須設置用戶充值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行爲，應進行彈窗警示提醒。