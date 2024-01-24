換新鈔封利市　私人銀行利市封最貴索價998蚊　有行增3倍印量應市

雖然本地消費有待復甦，但農曆新年將至，總要換新鈔派下利市，而向來令被視為「身分象徵」的私人銀行利市封今年延續炒風，料有價有市。當中一向受歡迎的瑞銀﹙UBS﹚利市封，今年推出龍年立體燙金版，截至周二﹙23日﹚，在二手買賣平台旋轉拍賣（Carousell）叫價高達998元，包含80個長款及40個短款利市封。



今年瑞銀繼續落重本設計利市封，為迎合龍年，以立體燙金彩色印刷龍圖騰，長款利市封印有「龍騰四海」祝賀詞，短款則有兩款不同設計，左右可拼成一幅圖畫，分別印有「祥龍獻瑞」及「瑞氣龍騰」的祝賀詞。目前在Carousell上普遍索價600至800元，最高叫價998元。

瑞銀表示，此件作品的焦點是「瑞龍」，瑞龍騰飛，它的鱗片深紅色和金色的混合代表著繁榮和財富。 通過今年的設計，希望傳達瑞銀的樂觀精神、活力以及迎接新起點和機遇的準備。

花旗2024年私銀的利市封，今年設計以龍為主角， 一個套裝售價300至400元不等。（顧慧宇攝）

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花旗私銀利市封按年增3倍印量

至於滙豐，今年利市封設計同樣有誠意，私銀利市封以一對金魚為主角，套裝包含16個利市封，並附有一個紅色手挽拉鍊利市袋，Carousell上索價最高580元。

而花旗2024年私銀的利市封，今年設計以龍為主角。售價價格較相宜， 一個套裝售價300至400元不等，包含長款及長款利市封各80個，一共160個。原來，花旗私人銀行以往不常以生肖為主題，但今年適逢龍年，特意以「雙龍獻瑞」為利市封主題。花旗表示，「雙龍獻瑞」利市封深受客戶歡迎，縱使已比去年增加3倍印量，惟仍供不應求，客戶反應相當熱烈。該行並另設新年賀卡夾附絨毛利市封，不少客戶更視為紀念版收藏品。

而事實上，利人銀行利市封一般都是送給職員和特選客戶，不會公開發售。不過，要成為私人銀行客戶並不容易，例如花旗及瑞銀的開戶資產最少要有300萬至500萬美元（約2,660萬至3,900萬港元），故用私人銀行的利市封，可以說是「身份象徵」，於是會有人將私銀利市封放到網上二手買賣平台轉售圖利。

一般銀行客戶的利市封，有的設計也非常精美，例如恒生銀行今年與本地年輕潮物品牌TinBot the Collectibles鐵寶奇盒合作的設計。

恒生全新鐵寶財神利市封系列迎辰龍

至於一般銀行客戶的利市封，有的設計也非常精美。例如恒生銀行今年與本地年輕潮物品牌TinBot the Collectibles鐵寶奇盒合作，專為個人銀行客戶而設的「恒生鐵寶財神家族」利市封一套三款，包括以恒生經典財神為藍本的「元祖財神」，以及由招財貓與旺財狗變身而成的「招財神」與「旺財神」。除可用作利市封外，更可打開成為具祝賀語句的揮春，佈置家居或辦公室。

除新潮財神外，恒生同時為不同客群精心設計了另外兩款利市封，包括經典財神造型利市封，寓意與客戶一起喜迎新春，招財進寶，以及另一款以華麗綻放的「花中皇后」牡丹花為題的利市封，結合傳統文化元素，寓意吉祥繁榮、花開富貴。