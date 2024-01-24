李雲澤：中國是唯一沒發生過金融危機經濟體　經濟增長保持領先

國家金融監督管理總局局長李雲澤今早（24日）在亞洲金融論壇（AFF）上致辭表示，當前世界正面臨百年變局，不確定及不穩定性上升，但相信亞洲有能力和責任合力去應對。內地上周公布去年經濟增長約5%，符合預期目標，經濟繼續回升向好，較前年增速提升2.2個百分點，也高於疫情3年的年均4.5%增速，並較全球主要經濟體保持領先。



從質量上來看，高質量及智能化及綠色發展方面，去年中國新能源汽車產銷量佔全球比例達六成，居民人均可支配收入按年增6.1%，人均消費增9%。同時，資金量、用電量、客運量及貨運量，均錄得不錯增長。

展望今年，相信仍會面臨困難及挑戰，但中國經濟活力足，宏觀政策空間大，有利條件大於不利因素，內地經濟長期向好，結構性優化及高質量發展態勢不會改變。

李雲澤表示，中國為唯一沒有發生金融危機經濟體。（Reuters）

中國為唯一沒有發生金融危機經濟體

李雲澤表示，國際金融監管總局下一步工作全面推動機構監管、行為監管、功能監管、穿透性及持續監管這五大監管。中國金融總資產在29年來，翻十五倍至450萬億元人民幣，當中銀行業規模為全球第一，保險為全球第二，也是唯一沒有發生金融危機的經濟體。會推動金融業做好科技金融、綠色金融、養老金融、數字金融及普惠金融，服務實體經濟。

在金融對外開放方面，下一步引進來走出去並重，擴大吸引外資。目前24家境外全球系統性重要銀行在內地設有分支機構，49家重要保險公司也已進駐內地。

李雲澤指內地與香港要保持雙邊緊密合作。（廖雁雄攝）

保持雙邊緊密合作 深化互聯互通

香港作為國際金融中心，人才及法制均有優勢，下一步內地將與香港保持雙邊緊密合作，推動港澳開放，深化互聯互通、優化跨境理財通，支持更多合資格投資者參與，擴大合格產品範圍，深化滬深港通及債券通，提升大灣區保險服務。

同時亦要提升內地銀行保險對港澳開放，支持港澳銀行來內地開分行，開辦銀行卡，優惠保險公司準入門欄；支持中資銀行保險來港發債，包括人民幣綠色債券，推動香港離岸人民幣業務發展；支持中資金融機構服務香港市場，來香港成立區域總部，面向國際市場。