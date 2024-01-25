壽險分身家　專家拆解神奇隱身術　KO正印與知己間的千古難題

「正印同紅顏知己同時跌落海，你會救邊個先？」或者仍是考起不少男士的千古難題。但如要妥善地分身家予正印與紅顏知己，財富管理專家可以告訴你，這已不是值得男士頭痛的事了。



事關，現時愈來愈多富人會用人壽保險做財富傳承，將壽險的「神奇隱身」功能發揮到淋漓盡致，為紅顏知己、非婚生子女或同性伴侶，提供「隱秘」又妥善保障，避過很多爭拗之餘，免卻上演爭產風暴。

財富傳承，既講求科學，亦是一門藝術。科學的是，要用最有成本效益方法，將豐盛財富盡量無保留傳至下一代；藝術的是，如何通過財富傳承，團結家族成員。事關，所持有的資產類別繁多，規劃時就需要更多技巧，方能令每名家族成員都稱心滿意，畢竟「手心又係肉，手背又係肉」。在財富規劃領域中，就有一位專家多年來主打高額保單，儼如「保險沙皇」，為客戶出謀獻策，協助他們進行全方位財富規劃，確保財產得以承傳，更讓一些客戶的財富帶來增長。

盧啟賢（Calvin Lo）分享了自己在工作時，所遇過特別難忘的例子。

大婆與知己「對峙」 保單化干戈

從事大額保險生意的亞溢利國際（R.E. Lee International）董事盧啟賢（Calvin Lo）近日就分享了自己在工作時，所遇過特別難忘的例子，並透露如何巧妙協助客人化解「危機」。他指出，自己接觸過一些客戶，男方有一定的身家及社會地位，除了元配及婚生子女外，身邊亦有「紅顏知己」，雙方甚至生下兒女，埋下爭產伏線。「試過有個客陳生（化名），好急話要同太太嚟公司搵我，上到嚟兩夫婦氣氛好僵，我都嚇咗一跳。相隔無耐，仲有一個年輕女士上埋嚟，嗰陣時太太好嬲咁叫陳生做好財富安排，話唔希望未來會發生爭產，影響到自己子女，咁我終於明白發生咩事喇！」

不用多說這名年輕女士自然是陳生的「紅顏知己」。當時，客戶提出三大要求︰第一，是撥出一筆財富，保障紅顏知己；其次，是財富傳承清晰，避免出現爭產；第三，是過程要隱密，以維護社會形象。當了解事件來龍去脈後，Calvin最終建議陳生利用購買大額人壽保險方式，滿足上述條件。

Calvin指，遇過有些客戶，男方除了元配及婚生子女外，身邊亦有「紅顏知己」。

Calvin解釋，透過設立信託基金，並開設海外公司，陳生可與紅顏知己，同時擁有該公司股權，之後再以公司名義購買一份人壽保險。當陳生不幸離世時，其境外公司的股權，便會因應陳生在世事先安排的股權分配。與此同時，紅顏知己亦可「隱身」，透過海外公司，獲得一筆賠償金，或按比例分給一名或多名受益人，以承繼當事人的部分財富。Calvin補充，其實除了男士外，即使女士亦有可能面對同樣問題，做法一樣可行。

簽保密協議 防「反口」

一般而言，保單持有人（Policy Owner）及受保人（Insured），均為同一人，亦是與保險公司簽訂保險合約的人。但若以公司名義購買，持有人則可以是公司。當中，保單持有人擁有支配保單的「最高權力」，包括更改受益人等權利。至於受益人可多於一個，並按可分配不同的百份比獲得賠償。

Calvin提醒，設立相關度身定造的壽險，要留意雙方均要簽署保密協議。

他又提醒，設立相關度身定造的壽險，要留意雙方均要簽署保密協議，以及承諾不干預未來家產分配事宜，否則會收回大額賠償金。「陳生設立咗5,000萬美金（約3.9億港元）嘅壽險之後，太太安心返之餘，紅顏知己亦得到保障，最終完滿化解到一場干戈。之後紅顏知己生咗小朋友，陳生仲好易就可以將保額，提升到8,500萬美金。」

Calvin指出，人壽保險「隱身」功能，在財富傳承上往往大派用場。另一個例子是，隨著多元性取向意識抬頭，但同性婚姻在華人社會上，未必廣被接納或受法律保障，從而令遺產分配上，同樣未必佔據有利的位置。Calvin指，曾有一位國外的名門望族，計劃與同性伴侶遷往香港生活，但家族長輩施壓不能公開二人關係，以維護家族形象。同一時間，其同性伴侶亦深怕香港對LGBTQ+態度保守，對財產承繼權益保障成疑。最終，當事人亦以同樣方式，為對方購買壽險，以迴避潛在法律爭議，及維護家族形象，令對方安心遷往香港。

老爺過身 「媽姐」突加入爭產行列

當然，Calvin亦同意立遺囑仍是必要之舉，但壽險比起立遺囑的優勢在於，索償手續較遺產承辦簡便，受益人只需根據保險條款，便可獲得賠償。不要以為分身家只限於家人間才會出現，他亦遇過不同古靈精怪的事。「有個Case係老爺過身後，屋企個媽姐話自己都係家族一份子，想要分返一份身家，唔分就威脅要打官司去爭。要知道遺囑一旦出現爭議，法庭就要先凍結遺產，唔知搞幾耐，所以令後人好頭痕。」

他指出，要妥善處理類似情況，其實可預先以公司名義，購買一份人壽保險予親近的人，如「姨媽姑姐」、傭人、花王等潛在爭產人，同時要求他們要簽署協議，同意將不會對家族爭產作出任何訴訟，以及進行保密。

Calvin指，潛在爭產人要簽署協議，同意將不會對家族爭產作出任何訴訟。

另外，「保險沙皇」Calvin亦提醒為保障客戶私穩，他所分享的個案，均屬過往曾經辦理過的案例加以改編，作為參考性質，並非法律建議，皆因不同個案的處理方法，須因應客戶背景及其目的而度身訂造，不一而足。

Calvin續稱道，由於每一個客人的個案及背景都有所不同，此類度身訂造的壽險文件，需要按照客人的個案及背景做好長遠財產規劃，如財產分布於多個國家，將增加財富傳承複雜性，此時便需要專業人士協助。另外，在制訂雙方協議上的字眼，亦要尋求專業法律意見，以確保萬無一失，以免日後「漏招」，受到法律挑戰。