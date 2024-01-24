推動內地債券成國際市場擔保品　金管局︰將提供更多應用場景

人民銀行與香港金管局決定推出6項措施，概括為三聯通、三便利。當中包括推動內地債券成為國際市場普遍接納的擔保品，及支持境外投資者開展內地銀行間債券回購業務，前者優化措施將於2月26日生效。

截止2023年尾，共有822個國際投資者通過債券通進入內地市場，去年日均交投量超過400億人民幣，按年增近25%。

金管局副總裁陳維民表示，下一步工作重點，是為持倉提供更多應用場景，同時便利國際投資者盤活持倉，靈活管理流動性，提升國際投資者參與內地債券市場深度及廣度，增強在岸債券吸引力。

在推動內地債券成為國際市場普遍接納的擔保品方面，金管局人民幣流動資金安排作為試點，人民幣流動資金安排為合資格機構通過向金管局抵押合資格債券，向金管局獲得人民幣日間、夜間、1日、7日流動性支持。合資格機構為參與人民幣業務的認可機構，且同時為債券北向通投資者。合資格擔保品擴大範圍至中國財政部及政策性銀行於在岸市場發行的人民幣債券。

陳維民表示，下一步將探索北向通交易保證金、離岸國債期貨交易保證金等多種使用場景，逐步推動境內債券成為國際市場常用擔保品，希望會盡快推出。

在支持更多境外機構投資者開展銀行間債券回購業務方面，人行有關政策文件將公開徵求意見。目前可參與現金交易的境外投資者，將可參與回購。金管局債務工具中央結算系統（CMU）正與內地金融基建機構密切合作，制定債券通投資者相關業務細則，推進相關系統準備工作，以在正式出台後盡快開展業務。