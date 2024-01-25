騰訊大手筆斥64.2億人幣北京買地　鄰近清華北大　稱作辦公用途

騰訊（0700）旗下騰訊科技（北京）有限公司近日大手筆以64.2億元人幣的底價，競得北京市海淀區一宗綜合性商業金融服務業用地。公司回應內媒稱，此次買地是為滿足辦公用地需求，為員工提供辦公場所，截至最新財報顯示，騰訊員工共有10.53萬人。



地價約每平米9.1萬元人幣

根據北京市規劃和自然資源委員會網站的公告，海淀區學院路北端A、B、C、J地塊B4綜合性商業金融服務業用地、B23研發設計用地完成出讓，即為騰訊此次所購土地。土地面積7.06萬平方米，規劃建築面積28.5萬平方米，大約價值為每平米9.1萬元人幣，鄰近清華大學、北京大學等重點高校。

騰訊競得的土地面積7.06萬平方米。﹙資料圖片﹚

投地價格比前業主低

2019年12月，該土地曾被紫光集團聯合體以66.09億元人幣投得，然其後根據公告，紫光集團逾期繳納土地開發建設補償費超過90日，相關規定表示，此舉將被暫停參與北京市土地市場競買活動。而騰訊今次投地，較紫光投得該塊地的價格更低。

據悉，這已是騰訊第二次在北京投地，其曾在北京市海淀區西北旺東路10號投地，並在此建成騰訊北京總部大樓，於2019年投入使用。