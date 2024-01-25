換新鈔2024｜三大發鈔銀行今起換新鈔　中銀渣打稱備貨充裕

農曆新年將至，三間發鈔銀行滙豐、中銀香港及渣打今日起至2月9日，可兌換新鈔及「迎新鈔」，今日起一連三天會提早1小時，於早上8時營業。



滙豐首日為約2.7萬名客戶兌換鈔票

滙豐表示，今日起為客戶提供農曆新年兌換新鈔服務，首日共為約2.7萬名即場取籌及經網上預約的客戶兌換鈔票。部份分行更提早在早上8時之前開門營業，避免客戶於寒冷天氣中長時間排隊等候。

所有網上預約換新鈔名額已滿。滙豐客戶仍可於早上前往分行即場取籌，於同日指定時間到該分行兌換新鈔；分行亦備有足夠的迎新鈔讓未有領取籌號或網上預約的客戶兌換，有關安將維持至2月9 日(年三十)。

此外，由即日起至1月31日，滙豐於旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及3間覆蓋全港18個公共屋村的流動銀行的指定自動櫃員機，提供港幣20元及50元的「迎新鈔」。合資格客戶在旺角及三間流動銀行指定自動櫃員機完成提取迎新鈔後，將可參加遊戲並獲發港幣20元現金券。

渣打首日分行兌換新鈔人流按年增30%

中銀香港表示，今天為兌換新鈔首日，早上有不少市民到本行分行兌換新鈔及「迎新鈔」，整體運作暢順。除手機銀行外，該行今年新增網頁預約新鈔服務，網上預約名額較去年增加一倍，由於市民反應熱烈，預約名額已全滿。

中銀香港分行設有兌換新鈔專用櫃枱及派籌登記服務，提供總值港幣3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張港幣20元及20張港幣50元新鈔。該行指出，分行同時備有充裕「迎新鈔」，市民無須領籌也可兌換。

中銀派發電子利是按年增逾兩成

隨著電子支付愈趨普及，市民亦喜愛派發電子利是，2023年新春期間，中銀香港客戶透過BoC Pay及手機銀行派發電子利是的總金額按年增長逾兩成，總筆數更按年增長逾四成。該行今年將繼續在BoC Pay及手機銀行提供「Phone利是」服務，鼓勵客戶以更便捷環保的方式派利是。

渣打香港區個人、私人及中小企業銀行零售網絡主管羅倩兒表示，今年是全面復常後首個農曆新年，市民對新鈔的需求較往年熱烈，今早來分行兌換新鈔的人流比去年增加約3成，網上預訂新鈔服務更是開放首日隨即爆滿。

分行備「迎新鈔」數量按年增逾1倍

渣打今年新增網上預訂「迎新鈔」套裝，反應理想，每六個網上預訂兌換服務的市民，就有一個選擇「迎新鈔」套裝，因此分行預備的「迎新鈔」數量亦較去年增加超過一倍。與此同時，電子支付及電子利是近幾年越來越受歡迎，去年農曆新年首五日，該行客戶派發電子利是的數量較四年前增加超過7倍。

為加快兌換流程，渣打香港全線分行從今日起一連三天，提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，而在上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔，縮短市民排隊輪候時間。部份分行亦特設長者專屬櫃位及關愛座，方便有需要人士。