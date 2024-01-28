全球主要股市欣欣向榮　中國特色救市匪夷所思｜伽羅華

世事無奇不有，當全球股市都歌舞昇平，竟然傳出中央要調動兩萬億元（人民幣．下同）離岸資金救市。自從「習核心」進入第三個任期，揚言要在金融市場親自指揮和親自部署後，數以百計金融機構高管及財金官員受到調查，中國金融市場便風聲鶴唳，鬼影重重。

以中共黨書記習近平的黨中央來說，金融機構就是幫助黨國管治的工具，有了黨國為後盾，反而阻礙金融機構向風險為本的營運模式發展。在中國特色的社會主義下，金融市場可以為民營經濟服務，但更多是配合國家提供政策性金融服務，已故總理李克強主政時曾經提倡互聯網＋，當時P2P及長租公寓等披上實體經濟外衣的金融操作便如雨後春筍，但當監管不力造成民眾利益損失，曾經熱情加持的監管部門亦會以維穩為由，毫不留情地打壓。

一直以來，中央希望金融機構能為黨國服務，對金融機構的監管可以寬鬆，甚至放任，只要金融問題不牽連到系統性穩定，中央眼不見為乾淨，但若牽涉國策，金融機構必須站隊表忠。然而，金融市場的監管是非常重要，中國已經是全球第二大經濟體，領導人對金融市場要有基本認知和國際視野，斷不能像港股已跌穿萬五，作為國際金融中心的頭頭竟說不見到市場有不尋常的地方，看來不正常的是投資者的慌不擇路。

港股穿萬五 揚言市場沒有異常

正因為這種忽冷忽熱的監管態度，中國的金融機構更其國際同業更缺乏風險意識，肆無忌憚地搵快錢，生怕音樂椅隨時叫停，寧願冒上東窗事發鋃鐺入獄的風險。當然，金融產品爆雷頻繁，也不能全怪金融機構，缺乏完善的監管體系及外行領導內行的官僚作風，再加上中國投資者無賭不歡的性格，中國股市注定成為短線投機的大賭場。

最近A股持續大跌，滬綜指更跌穿2,800點，創2020年4月3日以來新低。

最近A股持續大跌，滬綜指更跌穿2,800點，創2020年4月3日以來新低。而伴隨「A股大跌」，就是內地「雪球」產品出現大面積虧損，連知名影星江疏影投資雪球爆倉的新聞都上熱搜。

所謂「雪球」產品，是對期權結構產品的泛稱，最終損益取決於產品到期時的市況，基本上與香港曾經風行的Accumulator（I’ll kill you later）或股票掛鉤票據（ELS）相類，產品為持有人提供固定回報，由單位數至20%以上，若掛鉤的指數跌穿某一預設水平，持有人便需按照合約方式在現貨市場買入股票，即要承擔股票虧損。目前大陸市場上的「雪球」，一般掛鉤中證500指數和中證1000指數。

自去年8月中植通知投資者該集團已資不抵債後，去年底海銀財富及今年初雪球產品等連環爆雷，理財產品未能履行付息還本的個案俯拾皆是，特別是結構性產品充斥市場，股市更有誘因遭人為地扭曲，內線人士質低股市，待結構性產品爆倉圖利，結果造成更大面積的爆雷事件。中央原本想大肆整頓金融官僚體系，但卻換來監管部門的不作為，最後要勞動中央另找一批不懂金融的官員來救市，從今次救市資金要從海外調動，已經反映這種部分官員躺平的普遍情況。

財金官員躺平 救市資金而來自離岸

雪球爆雷的規模暫時不詳，但應該遠低於因內房債危機而爆雷的中植理財產品。據內地金融機構估算，截至2023年10月底，掛鉤中證500和中證1000的雪球類產品存量總規模約佔全部場外衍生品規模的6%至10%，按照中位數8%估算，雪球目前存量名義本金為2,160億元。

中證500由2021年9月高位7,607跌至近日低位4,771，跌幅37%，期內中證1000跌幅相若，不少結構性產品要求持有人接貨在低於參考市況的三成以上，所以部分雪球產品已經進入雷區，假設市況一直向下尋底，接貨者不是被斬倉輸保證金，便可能衍生大量的追討差價的個案，以其標的資產規模2,000億元計算，若槓桿比例為10%，雪球持有人被斬倉便虧損兩百億元，看來救市傳聞自有其因。

從救市傳聞曝光的時機，很難不讓人懷疑與今年初陸續到期的衍生產品有關，彭博報道稱救市資金有兩萬億元，也令人質疑海外國企的離岸帳戶有沒有兩萬億之數，從事外貿的國企長期與海外有經常帳往來，為業務需要可以持有一定外匯，但大部分都會結匯，離岸帳戶的外匯不多，可能大型民營企業如字節跳動、拼多多、騰訊、阿里巴巴等持有外匯更寬裕，持有外匯資產最多的只能是中國投資有限責任公司、中央匯金公司，或國有銀行海外分行，但要即時騰出兩萬億元資金救股市，令人匪夷所思。

中國人民銀行行長潘功勝上周三（24日）親自預告降低存準率半個百分點。﹙視覺中國﹚

救市須貫徹始終 否則陷信任危機

資料顯示，截至今年1月24日中國股市總市值約60萬億元，流通市值比例高達九成，任何人都知道兩萬億元救市有如杯水車薪，「救」字不是常人敢用。中國人民銀行行長潘功勝上周三（24日）親自預告降低存準率半個百分點，相當於為銀行系統注入流動性1萬億元，生效日在農曆年前的2月5日，令市場有了一些憧憬。

以往人行向銀行系統釋放額外的流動性，銀行只會向財力雄厚的國企放貸，而國企會將貸款轉借民企，民企是很難向銀行直接融資，但今時今日國企亦不轉借民企賺息差，因為貸款壞帳機會太高，國企亦得不償失，結果這些流動性最終都不會外溢至實體經濟，而只會在金融體系空轉。

2022年3月和9月當局分別降準，每次都是25基點，今次降50基點，看似積極，但最關鍵的是會否有財政刺激措施跟進，否則只是一次春節前紓緩市場資金緊絀的操作，無助於改善市場對經濟及股市的信心。在全球股市表現向好，救市本身已經是窩囊透頂，若未能貫徹始終，恐怕以後難再取信市場了。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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