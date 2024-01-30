恒指公司稱國指納更多新經濟股增行業代表性　疫情等事件影響估值

恒指公司發表網誌，指出自2018年至2019年進行改革以來，國指的行業分佈納入更多的「新經濟」成份股，行業代表性持續提升。從估值、市場情緒和基本面等因素來看，國指目前的預期市盈率為7.2倍，即低於長期平均值1個標準差，波動性目前穩定在長期平均水平，而資產管理總額於2023年則同比溫和增長1.7%。



恒指公司指出從基本面而言，根據彭博數據顯示，預計國指2024年盈利同比將增長14%，2024年淨資產收益率將改善至11%。

恒指公司又表示，對於尋求在中國投資的投資者來說，國指是一項追蹤在香港上市中國內地企業表現的主要指標。自2018年至2019年進行改革之後，國指納入更多「新經濟」成份股，行業代表性持續提升。截至2023年底（對比2019年），資訊科技業的行業比重增至38%，增加27個百分點，而金融業比重則跌至24%，下跌22個百分點，指數目前超過一半的權重為民營企業。 從估值角度來看，截至2024年1月26日國指的預期市盈率為7.2倍，即低於長期平均值（自2019年以來為9.1倍）1個標準差。

恒指公司指出，估值偏低部分是由於一系列宏觀事件造成，如全球新冠疫情（2020年3月）、俄烏局勢（2022年3月）以及內地新冠確診病例急升（2022年10月）。恒生國指波幅指數（國指的波幅指數）飆升亦反映出這些事件帶來的影響。2023年，國指波幅指數每日平均為27.5點，同比下跌17%（相比之下2022年每日平均為33.1點）。2024年1月26日，恒生國指波幅指數雖然升至29點，但2024年初至今的平均值為 26.6點，與 2019 年以來長期平均水平的 26點相若。