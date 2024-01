世界貿易組織(WTO)看淡今年全球商品貿易前景,將今年增長預測下調。



WTO首席經濟學家奧沙(Ralph Ossa)表示,歐洲經濟表現較預期差,同時中國疫後經濟復蘇力度不及預期,全球經濟不景氣。加上地緣政治緊張局勢,因此WTO或下調去年及今年全球商品貿易增長預測。

WTO去年10月估計,2023及2024年全球商品貿易分別增長0.8%和3.3%,奧沙認為有關預測現時看來過分樂觀,WTO將於2個月後公布最新預測。

