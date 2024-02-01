【足本重溫】Talk Talk 網上講座系列 - 專家大派龍年利是股

兔年結束在即，不但未能「兔」氣揚眉，更一度失守萬六點大關，跌落1997年回歸時水準。迎戰龍年，大市又能否絕地反擊？《香港01》 Talk Talk 網上講座特邀請著名股評人LW資產管理首席投資及ESG策略師黃耀宗先生及富昌證券聯席董事譚朗蔚先生為龍年市況把脈，剖析利淡及利好因素，助投資者找到最新的投資方向，兼大派心水龍年「利是股」。



活動詳情︰

日期︰2024年2月1日（星期四）

時間︰16:30 - 17:00

方式︰網上直播（成功報名後將收到確認電郵，內附直播網址）

講座語言：廣東話

嘉賓主持：鄧檉林女士

嘉賓：(排名不分先後)

富昌證券聯席董事譚朗蔚先生

譚朗蔚先生為香港著名股評人，精通全球宏觀經濟分析及歐美、中港股市研究。前任英資基金公司亞洲區總監，及香港上市公司財富管理子公司策略研究部總監。目前，譚先生定期為無綫電視、有線電視、viuTV、商業電台擔任港股節目嘉賓，並於《iMoney智富雜誌》撰寫專欄。

LW資產管理首席投資及ESG策略師黃耀宗先生

畢業於美國加州大學聖地牙哥分校經濟系，持有特許技術分析師（CMT） ，亦是財務策劃師（AFP™）。前瞻環球市場經濟走勢，以實戰策略部署環球各項資產。管理類型包括多元策略、被動型策略及另類投資類別。Andy經常被香港及國際財經媒體訪問市場動態，並獲邀為投資論壇講者及定期擔任投資教育講座導師。為2018年《ETF實戰策略》的作者。

一般風險提示及免責條款

投資涉及風險。一般而言，閣下應投資在閣下熟悉及了解其有關風險的投資產品。以下有關各投資產品的風險警告並不詳盡，閣下應在投資前，考慮閣下的投資經驗、財政狀況、投資目標、風險承受程度及查詢獨立投資顧問按閣下的目前情況進行投資的合適性。