財新中國製造業PMI最新報50.8　連續3個月高於榮枯線

財新公布1月內地製造業PMI為50.8，與去年12月持平，並為自2021年6月以來首次連續3個月高於50。



數據顯示景氣度繼續溫和改善，企業產出與新訂單皆持續增長，新出口訂單出現回升。企業普遍指出增產原因是市況改善與銷售增長。展望未來1年，企業信用上揚，用工收縮率明顯較上月放緩。

價格數據顯示，成本壓力繼續相對輕鬆，投入成本升幅處於歷史低點，為5個月來最輕微。同時為爭取新業務，製造商輕微下調銷售價格。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，整體而言，1月製造業景氣度持續，供給需求雙雙擴張，物流速度加快，採購量上升，庫存增加，企業樂觀預期也有改善。不過就業仍位於收縮區間，物價水平低迷，通縮壓力猶在。

中國貿易・中國經濟・中國航運・中國自貿區・上海自貿區：圖為2014年2月11日，中國上海自貿區口岸一名職員正在工作。（Reuters）

料未來政策要促進就業及增加收入

王喆表示，2023年初設定的經濟預期目標圓滿完成，不過第四季經濟季增速低於第三季，經濟恢復動能趨弱。目前經濟面臨的困難和壓力仍較大，不利因素和不確定性仍偏多，需求弱於供給、就業壓力大、市場預期不強的格局尚未發生根本扭轉。

王喆表示，政策層面仍需著眼於促進就業、增加收入和改善預期。目前財政政策和貨幣政策尚有空間，相關政策力道有待進一步提升。尤其重要的是，政策需要加強與市場的有效溝通和良性互動，各部門政策也要加強協調配合，提高市場預期的一致性。