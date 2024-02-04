中國金融對外全開放　能力挽股市於狂瀾？｜伽羅華

中國恒大清盤程序擾攘兩年，最終這家總負債兩萬三億的內房巨頭最終倒下，幾乎所有投資者、債權人都是輸家，但不要以為內房崩盤的故事已經完結，資金鏈斷裂的內房仍比比皆是，再多幾家內房倒下並不為奇，內房股肯定不能投，內地物業也不能沾手，有剛性需要的可先行租住。

中國股市上周表現是5年來最黑暗的一周，受到兩萬億救市的傳聞刺激，A股曾應酬式升市兩日，港股亦像泄了氣的氣球，萬五點危危乎，狼來了的故事聽多了，內地股民已深知國策非靈丹妙藥，但始料不及的是救市救出股災來，滬綜指一度跌穿2,700關，繼續向2,500點探底，A股進入ICU，未必與恒大清盤有關，過去兩年投資者已消化恒大返魂乏術的殘酷事實，遲遲未見有效的救市措施才是股市跌跌不休的原因。

本來不想寫太多中港股市及經濟，每次下筆總像寫墓銘誌的荒謬感覺，是否應該寫下「這裏曾經因一人而繁花盛放，亦因為一人而寸草不生。」等字句，明知命不久矣，但總要說幾句R.I.P.的慰問，都希望死局能有轉危為安的機會。

滬綜指一度跌穿2,700關，繼續向2,500點探底，A股進入ICU。﹙資料圖片﹚

評A股如寫墓銘誌 但願能轉危為安

上期筆者已經質疑兩萬億元海外救市資金從何而來，中國外儲約有三萬億美元，撇除外債及一些流動性低的投資，能夠動用的只有幾千億美元，寬裕程度甚至不如香港外匯基金，部分可動用的要應付經常性開支，用來購買進口晶片、原油、糧食等戰略性物資，而且中國去年已大幅收縮一帶一路的投資，反映資金緊絀，哪有兩萬億閒錢大手買入股票，反正內地上市企業資產都在中央牢牢掌控之下，有必要斥資托市來救經濟的理由嗎?

不是說中央沒有推出救市措施，但與急病亂投醫的沒太大分別。就以救股市為例，威嚇要引導輿論唱響「經濟光明論」，不准「做空」、「唱空」、「掏空」和「看空」，但勿忘交易要買賣雙方拍板才能成交，對沽方限制多多，連起碼市場資訊欠奉，買方如何敢下單。

1月底中國取消銀行保險機構的外資股份比例限制，讓外資可以實現百分百控股內地的銀行保險構，這是中國早於20年前加入世界貿易組織時所作的承諾，本來就應該早早兌現，要等到如今金融體系千瘡百孔的時間才向外開放，可以說沒有比這時更差的時機，但內房行業幾近團滅，首當其衝是內銀及內保，死馬當活馬也是沒辦法中的辦法。

金融市場「去中國化」已起作用

每一地區的金融市場是觀察當地經濟最直觀的指標，至少反映投資者對前景的信心，而金融市場的互動亦較其他市場來得更快及更直接，在中美兩國經濟相互高度依存的蜜月期，可以形容「美國經濟傷風，中國經濟中風」。反之，中國不景氣，美國亦不會有好日子，但時移勢逆，中港股市跌到七個一皮，歐美日印台股市完全不受影響，西方近一年才掛口邊的「去中國化」，竟然這般快起作用，讓筆者始料不及。

「一收就死，一死就放，一放就亂，一亂就收。」這16字真言可以用來形容內地眾生相，而內地金融業發展就更加走不出這個怪圈，中國開放改革已經45年，說師承外國經驗，只得皮毛，未得神髓，西方金融機構歷經多次市場風暴，迄今未倒下的競爭力遠非中國同業匹敵，若是認真開放，並且進一步完善監管體系，對中國金融業發展短期是痛苦，但長期是好事。

不過，取消外資持股比例的限制並不足以吸引外資進駐，控股的意義不但是控制股權，而且在管理層的任免權、董事會組成結構、高層薪酬的釐訂，以及是否必須設立具有政治任務的黨委組織，這都是吸引外資金融機構在華設點的重要考慮，沒有能規避風險、提升業務競爭力的自主權力，即使控股100%也是徒勞，內地大型的銀行保險機構有哪家不是黨資產，但資產質素有目共睹。

恒大債務能夠滾到兩萬三億元規模，不是個別例子。﹙資料圖片﹚

百分百控股不足以吸引外資入華

中國政府視金融機構為服務黨的政治工具，風險為本的監管模式名存實亡，恒大債務能夠滾到兩萬三億元規模，不是個別例子，每家內房都有不同的政治勢力為它背書，否則不可能輕易取得大型開發項目，銀行向項目放貸與否，很少以風險為考慮，結果是銀行壞帳激增，遠比大家在帳上看到的嚴峻10倍以上，情況極像90年代日本銀行巨額壞帳，並有機會禍延至銀行系統性風險。

若中國當局的監管思維沒變，很多外資金融機構在市場可以做的業務，例如發報布內地經濟和行業的負面報告、對沖人民幣或股票價格下跌的交易，甚至換外匯投資海外市場，都是不受政府歡迎的舉措，在間諜法和國家安全法的巨網下，外資金融機構還可以做嗎?

證監尚欠香櫞公道 人行如今重蹈覆轍

中國恒大被高院頒令清盤後，香港證券及期貨專業總會會長陳志華重提舊事，2012年Andrew Left和其香櫞研究發布沽空恒大的報告，至2014年遭香港證監會指控不實，陳志華說監管機構應該要還香櫞研究一個公道，儘管公道自在人心，但這是非常合理的要求，否則香港在國際投資者的信譽蕩然無存。

若監管當局只懂打擊唱淡者，不但造成寒蟬效應，更會誤導市場，效果有如崆峒派的「七傷拳」，先傷己，後傷敵，恒大累街坊的個案只會陸續有來。鑑古知今，中國人民銀行於周五對國際評級機構標普的中國大陸子公司罰款212萬元人民幣，原因包括未按照法定評級程序開展信用評級業務等，上述情節大家是否似曾相識，如何讓外資金融機構放心投資，對中國市場作出正面貢獻，值得監管機構深思。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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