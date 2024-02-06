中央匯金擴大ETF增持範圍　強調堅決維護資本市場平穩運行

撰文：黃捷
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中央匯金公司表示，充分認可當前A股市場配置價值，已於近日擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍。

匯金在網頁上的公布提到，將持續加大增持力度、擴大增持規模，又強調堅決維護資本市場平穩運行。

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