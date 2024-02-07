龍年港股例升　恒指公司稱對上4個龍年港股皆上揚　平均回報14%

港股在兔年表現失色，截至周二（6日）累跌近27%。由於港股對上4個農曆年皆下跌，投資者自然希望大市於新一年表現能否極泰來。展望龍年，港股能否出現「飛龍在天」的表現？參考歷史數據似乎毋須對大市前景太悲觀。恒指公司於最新網誌指出，原來在對上4個龍年皆上揚，平均回報達14%。



恒指公司指出尚未結束的兔年，為過去10個農曆年中表現最差，同時指出聯儲局利率與內地經濟前景不確性或會繼續影響市場氣氛。

可是歷史數據反映是另一個故事。恒指面世55年以來，共經歷了4個龍年。4個龍年皆錄得正回報，幅度介乎0.5%至33%，平均回報為14%，其中於2012至2013年的龍年，由於全球主要中央銀行放寬貨幣政策帶動市場氣氛，當年大市累升15%。

恒指公司又指出，在12生肖中，港股於鼠年表現最佳，平均回報達46%，其中以1972至1973年的鼠年表現最強勁，全年累升221%。

那麼恒指在那個生肖年表現最差？原來是蛇年。對上4個蛇年大市均下跌收場，平均跌幅為13.9%，其中2001至2002年的蛇年受到科網泡沫爆球，而大跌32%。