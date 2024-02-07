一田稱今年新界區增兩超市　涉資數千萬元　暫定5月開業

一田百貨宣佈今年的發展方向，今年將繼續拓展其超市版圖，暫定第二季於新界區開設兩間全新分店。同時，一田屯門店及觀塘店將於今年首季起進行優化工程，重整店內布局，暫定將於第二季竣工。



斥資數千萬元次季連開兩店

一田百貨現時共有13間分店，包括3間百貨（連同超市）、9間超市及1間KONBINI。3間百貨店包括沙田、大埔及荃灣；9間超市坐落旺角、新蒲崗、觀塘、將軍澳、葵芳、屯門、元朗、西環及北角；1間KONBINI位於天水圍。

一田表示，今年斥資數千萬元開設兩間分店，分別位於白石角（Silicon Hill）及屯門（Novo Land），佔地約4,000至5,000平方呎，同屬一田超市系列，暫定於今年5月正式開幕。屆時，一田的分店數目將增至15間。

一田百貨今年將聚焦在擴張計劃及重新規劃項目。（資料圖片）

優化工程今季陸續展開

一田又指，為調整業務發展，一田屯門店及觀塘店今年亦會進行優化工程。屯門店將於2月21日起開啟工程，暫定將於4月下旬完成；觀塘店則將於3月11日起開啟工程，暫定將於5月下旬竣工。優化工程進行期間，兩所分店將如常營業。工程完成後，兩間分店將重新規劃其店內貨品布局，為顧客提供不一樣的購物體驗。

公司表示，未來會繼續物色開設新店的可能性，同時會持續推動專業化管理、數碼化及可持續發展等範疇。