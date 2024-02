華爾街大行從中國撤出資金轉投印度市場　熱潮更蔓延至日本投資者

外電報道,全球市場正在發生重大轉變,二十年前投資者押注中國將成為全球最大的經濟增長國家,但時至今日,投資者正從中國撤出數以十億計美元資金,而這當中大部分資金都流向印度,高盛和摩根士丹利等華爾街巨頭都將印度,視作為未來十年的主要投資目的地。除了機構投資者,就連日本傳統上保守的散戶投資者,也開始擁抱印度並減少對中國的投資。



據《彭博》報道, 在美國交易所買賣基金市場,購買印度股票的主要基金在2023年最後一個季度獲得了創紀錄的資金流入,而四大中國基金合計流出了近8億美元。 EPFR的資料顯示,自2022年以來,主動債券基金從中國每提取1美元,就會在印度投入 50 美分。

報道稱,資金由中國撤出轉頭印度正成為淘金熱潮,當中資產規模達620億美元的對沖基金 Marshall Wace ,將印度定位為其旗艦對沖基金中,繼美國之後最大的長期押注。 總部位於蘇黎世的Vontobel Holding AG 旗下子公司,已將印度作為其新興市場首選,而 Janus Henderson Group Plc 正在探索當地基金公司收購事宜。

印度國旗:NEW DELHI, INDIA - AUGUST 15: A tricolor India flag flies on top of a vehicle on the backdrop of the Jama Masjid mosque on August 15, 2022 in New Delhi, India. (Getty Images)