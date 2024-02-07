華爾街大行從中國撤出資金轉投印度市場　熱潮更蔓延至日本投資者

外電報道，全球市場正在發生重大轉變，二十年前投資者押注中國將成為全球最大的經濟增長國家，但時至今日，投資者正從中國撤出數以十億計美元資金，而這當中大部分資金都流向印度，高盛和摩根士丹利等華爾街巨頭都將印度，視作為未來十年的主要投資目的地。除了機構投資者，就連日本傳統上保守的散戶投資者，也開始擁抱印度並減少對中國的投資。



投資者正從中國撤資數十億美元，而這當中大部分資金都流向印度，高盛和摩根士丹利等華爾街巨頭都將印度，視作為未來十年的主要投資目的地。

美國四大中國基金合計流出了近8億美元

據《彭博》報道， 在美國交易所買賣基金市場，購買印度股票的主要基金在2023年最後一個季度獲得了創紀錄的資金流入，而四大中國基金合計流出了近8億美元。 EPFR的資料顯示，自2022年以來，主動債券基金從中國每提取1美元，就會在印度投入 50 美分。

報道稱，資金由中國撤出轉頭印度正成為淘金熱潮，當中資產規模達620億美元的對沖基金 Marshall Wace ，將印度定位為其旗艦對沖基金中，繼美國之後最大的長期押注。 總部位於蘇黎世的Vontobel Holding AG 旗下子公司，已將印度作為其新興市場首選，而 Janus Henderson Group Plc 正在探索當地基金公司收購事宜。

印度國旗：NEW DELHI, INDIA - AUGUST 15: A tricolor India flag flies on top of a vehicle on the backdrop of the Jama Masjid mosque on August 15, 2022 in New Delhi, India. (Getty Images)

大摩料印度2030將成為全球第三大股市

除了美國投資者，日本散戶投資者也開始青睞印度，日本當地五隻專注於印度的共同基金，目前已躋身資金流入前20名之列，當中野村印度股票基金正處於四年來的新高。

投資者正在密切關注亞洲兩個大國截然不同的發展。 印度是世界上增長最快的主要經濟體，在政府領導下，印度大力擴建基礎設施，以吸引全球資本和供應鏈離開中國。 另一方面，中國正在努力應對長期的經濟困境，以及與西方主導秩序日益擴大的裂痕。

新加坡 M&G Investments 亞洲股票投資經理Vikas Pershad表示，人們對印度感興趣有幾個原因，其中之一就是它不是中國，而前者有一個真正的長期增長故事。這意味如果中國被視為對西方全球秩序的威脅，那麼印度則被視為潛在的制衡力量。

一月中旬，印度短暫超越香港，成為全球第四大股市。 對於一些投資者來說，這個南亞國家只會走得更高。 摩根士丹利預測，到 2030 年，印度股市將成為第三大股市。其在 MSCI Inc. 發展中市場股票基準中的權重達到 18% 的歷史新高，儘管中國的份額已縮至最低水準 創歷史新高24.8%。