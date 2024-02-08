首屆大灣區國際體育商業峰會將登陸澳門　蔡崇信及李寧等撐場

體育界名人將聚首澳門，探討體育產業發展，包括阿里巴巴﹙9988﹚集團主席、籃網班主蔡崇信、籃球巨星德懷恩·韋德（Dwyane Wade）及李寧﹙2331﹚品牌創始人兼集團董事長李寧。

事緣，首屆大灣區國際體育商業峰會將於2月23日至24日於澳門銀河國際會議中心（GICC）舉行，活動由Realeague、懶熊體育和澳門通共同主辦，銀河國際會議中心贊助，並由澳門特別行政區政府體育局和澳門貿易投資促進局作為支持單位。

大會指出，作為龍年首個大型體育峰會，致力以「體育連接世界」匯聚世界各地行業領軍齊聚一堂展開一場多年未見的國際級體育盛會，官方欣然宣布重磅嘉賓陣容升級。

峰會再有19 位確認成為嘉賓，包括：國際奧委會電視與營銷服務總經理 Anne-SophieVoumard、NBA 亞太區總裁馬曉飛；商業機構戈壁創投管理合夥人唐啟波、觀瀾湖集團副主席朱鼎輝；國內知名連鎖品牌康師傅飲品控股董事長魏宏丞、李寧集團副總裁及首席行銷官汪軼；運動健將女排奧運冠軍惠若琪、前女足國家隊主教練水慶霞、；體育聯盟組織One 冠軍賽聯合創始人兼集團總裁鄭華峰、澳大利亞國家籃球聯賽（NBL）總裁Jeremy Loeliger、西甲聯盟（LALIGA）大中華區總經理SFCM 公司行政總裁Sergi Torrents、 拜仁慕尼黑亞太區體育主管Matthias Brosamer等各界知名人士。

換言之，連同上月確認之星級嘉賓，阿里巴巴集團主席蔡崇信、籃球巨星德懷恩·韋德（Dwyane Wade）及李寧品牌創始人兼集團董事長李寧，已有22 位嘉賓確認出席峰會。

大灣區國際體育商業峰會籌委會聯席主席李錦天表示：「體育產業以『人』為主導，是次峰會提供平台讓全球體育產業人士齊聚一堂，有機會結識更多業界同仁，擴大人脈交際網絡，並以大灣區作為錨點，輻射整個大中華地區乃至全亞洲，期望大灣區國際體育商業峰會能成為全球體育產業從業者每年不可或缺的重要日程活動。