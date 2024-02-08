美國銀行危機重現　紐約社區銀行遭穆迪下調至垃圾級

美國銀行危機似乎仍未解除，去年成功避過地區銀行危機的紐約社區銀行（New York Community Bancorp，NYCB），被評級機構穆迪一口氣下調兩檔信用評級至「垃圾級」，並預告將可能再次下調評級。該銀行上周季度業績意外錄得虧損，並將股息大削70%。



穆迪預告將可能再次下調評級

NYCB周三股價震盪，收盤反彈6.67%至每股4.48美元。該銀行新任命執行董事長正在處理危機，將透過出售部分貸款資產，降低在商用不動產的曝險。該股周二盤後曾大跌15%。常規交易時段收盤，該股暴跌22%，創下自1997年以來的最低收盤價。自上周公布財季虧損以來，該公司股價已跌去逾一半。

穆迪指出，NYCB面臨「財務、風險管理和治理方面的挑戰」，其核心歷史商業房地產貸款、紐約辦事處和多戶住宅的重大和意外損失、盈利壓力及資本下降。該行又指，目前仍在評估紐約社區銀行的前景，若信貸表現惡化、未能加強資本化或存戶信心喪失而對其流動性構成挑戰，將可能再次下調評級。

NYCB上周公布第四財季業績，管理層表示，去年收購了Signature Bank，加之商業房地產業務出現虧損，因此該行正在加強資產負債表。

憑藉收購Signature Bank的交易以及2022年與Flagstar Bank的交易，NYCB的資產規模超過了1,000億美元的關鍵監管門檻，從而必須遵守更嚴格的監管和資本金標準。NYCB管理層還表示，已撇賬了兩筆大額貸款，並為未來可能的貸款損失計提了數百萬美元準備金。