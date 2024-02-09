年三十半日市　恒指跌131點　兔年全年挫6298點

兔年港股最後一個交易日，年三十港股半日市。另外，美國就業市場強韌，聯儲局官員繼續表明不急於減息，隔晚美股好淡爭持。



【12：10】恒指跌131點

兔年港股最後一個交易日半日市，恒生指數報15746點，跌131點，成交312.8億元。科指跌1.3%，報3127點。全個兔年計，恒指跌6298點或28%。

阿里巴巴 （9988） 、美團 （0700） 跌逾1%，內房股下挫，其中東方海外 （0316） 跌逾8%，龍湖 （0960） 跌逾6%。

蔚來 （9866） 跌2%，小鵬汽車 （9868） 跌近3%，理想汽車 （2015） 跌近2%。

【11：13】恒指跌191點

恒指跌191點，開報15686點。科指跌1.67%，報3115點。

美國政府據報考慮對進口中國智能汽車及相關零組件實施限制，汽車股普跌。蔚來 （9866） 跌逾3%，小鵬汽車 （9868） 跌近4%，理想汽車 （2015） 跌3%，比亞迪 （1211） 跌1%，吉利 （0175） 跌近3%。

【10：08】恒指跌超300點

恒指跌307點，開報15570點。科指跌2.75%，報3081點。

阿里巴巴（9988）跌近3%，騰訊（0700）跌近2%，美團（3690）跌逾2%。

中海外 （0688） 跌近4%，潤地 （1109） 跌逾3%，碧桂園 （2007） 跌近3%，雅居樂 （3383） 跌近3%，龍湖 （0960） 挫8%，融創中國 （1918） 跌近6%。

【09：20】恒指低開168點

恒指低開168點，開報15709點，成交近13億元。科指跌1.4%，報3125點。

阿里巴巴（9988）跌逾2%，騰訊（0700）跌近1%，美團（3690）跌逾1%，百度（9888）跌2%。