中證監「亮劍」　查辦多名從業人員違法炒股　罰没逾8000萬人民幣

中國證監會表示，近日組織稽查執法、日常監管力量集中查辦招商証券﹙6099﹚多名從業人員買賣股票等違法違規行為。

中證監對63人作出行政處罰，合計罰沒8,173萬元人民幣，對一人作出終身證券市場禁入措施，將1人涉嫌內幕交易行為移送司法機關處理，對46人採取行政監管措施。另外，並對負有從業人員管理責任的招商証券，採取責令增加合規檢查次數的行政監管措施，對公司董事長採取出具警示函、兩名時任合規總監採取監管談話的行政監管措施，並督促招商証券啟動內部問責，約談相關違規人員，落實問責全覆蓋等。

近年來，中證監嚴厲打擊證券從業人員違規買賣股票行為。下一步，將堅持系統思維、舉一反三，持續強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，協同行業協會將完善制度機制。堅持「零容忍」執法，集中處理多名從業人員違法炒股，制定依法從嚴打擊證券從業人員違規炒股行為的專項整治工作方案，完善從業人員投資行為管理規則，督促機構健全投資申報、審查、監控、懲戒等內控制度，完善投資行為管理機制，進一步堵塞證券從業人員監管制度及執行中的漏洞。