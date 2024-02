《華爾街日報》引述消息人士指出,生成式人工智能(AI)程式ChatGPT開發商OpenAI的行政總裁Sam Altman,希望可以籌集7萬億美元(約54.6萬億元)以推動環球晶片業出現翻天覆地轉變。



報道指出Sam Altman認為目前AI晶片供應有限,局限了OpenAI技術發展,所以要籌集更多資金大幅增加環球晶片生產能力。

消息人士指出Sam Altman心目中希望能籌集到5至7萬億美元,並且與阿聯酋政府等不同投資者進行溝通。

Sam Altman於周三(7日)在社交媒體X上發帖文,指出環球晶片基建須大量資金,包括建立專供AI使用的新晶片廠﹑能源基建及數據中心等。

奧爾特曼:Sam Altman, CEO of OpenAI, attends the 54th annual meeting of the World Economic Forum, in Davos, Switzerland, January 18, 2024. (Reuters)