香港難當盛事之都　發展政治之都潛質優厚｜伽羅華

美斯風波擾攘一周，主辦單位Tatler回水一半項款，倒蝕4,300萬元，盛事之都變亂事之都，最大輸家只有香港。原本是一場普通的商業糾紛，可能因為美斯在日本踢足30分鐘的開心足球，傷了中國人的玻璃心，但上綱至辱華的政治層面，只怕今後稍具名氣的演藝人士都不敢踏足香江。

雖然主辦機構宣傳美斯有「貨不對辦」之嫌，但港官在應變危機的表現極不專業，最致命的是欠缺商業思維，事前對合約把關不足，急於求成，連條款未看清就批出款項，犯了商場大忌，期間又提出不合價碼的要求，被人鑽了空子，吃了大虧，放在商業社會早被降職問責。

邁阿密國際在日本的門票遠低於香港，但球王美斯表演沒有欺場，沒比較就沒有傷害。筆者建議，若港府繼續以公帑支持盛事，起碼條件是對門票、場內餐飲等服務收價有發言權，因為經過港府加持，消費者除了向主辦單位追責，港府亦要為失信埋單。

美斯上年6月身披阿根廷國家隊球衣在北京獻技，今年阿根廷卻無法在北京及杭州進行友賽。（資料圖片／Getty Images）

眾所周知原因 取消阿根廷表演賽

美斯辱華風波會否告一段落？上周五杭州體育會以「眾所周知的原因」宣布取消3月邁阿密國際來華的表演賽，看來故事遠未落幕。

美斯於2023年6月率領阿根廷隊來華作賽，當時他持有西班牙護照入境，因為西國與中國沒有免簽證安排，美斯滯留北京機場兩小時，期間他反問「台灣不是中國嗎？」，嗆得中國海關無法回應。美斯言者無心，但聽者會認定民族尊嚴受到傷害。

美斯與國際邁阿密原定去年11月訪問大陸，但因未獲官方批文而取消，最後傳出國際邁阿密來港表演。國際邁阿密未能訪華，究竟是美斯戲言「台灣不是中國嗎？」，傷害了中國人的感情，還是去年11月阿根廷極右翼的政治素人米萊當上總統，對中國態度急轉彎有關，還有可能是A股暴跌，股民情緒低落，有股民說這個新年怎麼過，官方需要轉移焦點，哪個是真正原因難下定論。

早前A股低迷，上證曾失守2700點。近日已失復相關失地。（資料圖片）

官方以辱華理由 急轉移跌市焦點

中共總書記習近平經常說要敢於鬥爭善於鬥爭，所以人事安排只講政治背景，因為紅而不專可保證敢於鬥爭，專業背景反而阻礙鬥爭。A股暴跌，他換下證監會黨委書記和主席易會滿，換上非傳統金融幫的吳清，打仗時期不顧軍心渙散，仍要陣前易帥，足見領導人對農曆年跌市感到懊悔沮喪，所以美斯事件持續發酵，很有可能是官方通過凝聚排外情緒，緩解民眾因跌市蒙受的傷痛。

港股兔年暴跌6,298點，跌28.6%，與港樓表現難兄難弟，預計龍年港股仍面對巨大挑戰，投資者宜刀仔踞大樹，暫勿重注中概股。放眼海外市場，日股與台股的市盈率約20至21倍，較市盈率26倍的標指更值博。

周五標指歷史性收高於5000點，報5026點，納指邁向萬六點關，收報15990點，升1.25%，Nvidia股價突破700美元，報721.33美元，道指報38671點，微跌0.14%。美股兔年大豐收，雖然聯儲局主席鮑威爾為熾熱股市降溫，說3月降息機會不大，但美國經濟表現強勁，遭科企裁減的員工很快在就業市場覓得工作，令股市再創新高，今筆者意外。

日本股市近年表現強勁，單計過去1個月已累升1成。（視覺中國）

日本有天后美斯加持 日股看俏

過去一個月，日股與日圓表現背馳，日圓兌1美元由141回軟至149，跌5.4%，同期日股累升一成，以美元計日股升4.6%，外資未因日圓貶值而離場，反而押注日本有加息條件，加上樂壇天后Taylor Swift及球王美斯赴日掘金，幫日本打造盛事之國，相信有助加持日股。

基本法23條諮詢期將於2月底結束，中央要求香港立法禁止7類危害國家安全的行為和活動，目的是維護國家主權、安全和發展利益，但23條關繫香港國際金融中心地位，很多人以其他國家都有國安相關法例，為何香港不能為23條立法？其中的關鍵是法例對「國家機密」定義模糊不清，又缺乏上訴機制，很易令人誤墮間諜法的法網，

根據《中華人民共和國保守國家秘密法》第10條，國家秘密分為「絕密」、「機密」和「秘密」，絕密是最重要的國家秘密，泄露絕密會使國家安全和利益遭受特別嚴重的損害，其次是機密和秘密，基本上絕密部分較易區分，但也非絕對，例如美空軍大學在2022年10月披露中國火箭軍的基地位置和人員編制、中國最先進的五代機殲-20的設計、中國進行生化武器研究等，這些都是絕密的明顯例子。

國家機密定義模糊不清 易中招

相對上，機密和秘密的界線更加模糊，若官方沒法建立目錄來釐清哪些信息是絕密、機密和秘密，執法者是難以區分，往往寧枉無縱，或是長期關押嫌疑犯促其交代。此外，中國國情較外國更為特別，它視公共數據為新型國有資產，若數據處理者向外披露這些具戰略性資產，例如滴滴出行有關網約車數據、Tesla車cam在內地行車時收集的視訊，在外國視為一般的商業數據，對使用雖有設限，但在中國是禁止向外地轉移。

2月5日原籍中國的澳洲作家楊恆均遭中國司法當局以間諜罪判處死刑，緩期兩年執行，未判刑前已關押5年，但立案後至今未有披露他竊取哪類國家機密或以何種途徑竊取，新修訂的《反間諜法》已於去年7月生效，這裏反映新間諜法未能適用於將楊恆均入罪的理據，是修訂不完善，還是有其他原因？

政府正為基本法23條立法進行諮詢。（資料圖片）

兩宗澳公民被扣案 增間諜法疑慮

另外，澳洲華裔記者成蕾於2020年5月被關押三年多，至去年10月在澳洲政府多方營救下被釋放，中國國安部給出的理由是她非法將工作中掌握的國家秘密內容，通過手機提供給該境外機構，實情是她將一份須遵守公布時限的新聞材料提早幾分鐘向友好分享，案情同樣沒有披露她提早外泄的新聞材料屬於哪類國家機密，是絕密、機密，還是秘密？

在本港傳媒行業，成蕾個案更有代表性，新聞工作者經常處理敏感資訊或數據，若23條對國家或官方機密定義跟足內地，而不清楚列出豁免範圍，違反內地保密法易過借火，例如報道內地人口實際不足12億人，2023年中國經濟增長實際是負數，已經觸犯內地保密法規。律政司林定國曾經以揭露南丫海難未必獲得豁免為例，引起業界恐慌，事後澄稱並非好例子，這已經反映外國一般所指的公眾利益與內地的國家利益並不一致。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。