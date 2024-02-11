新世界八仙過海　康熙九王奪嫡｜刁佬

康熙一代明君，開創康雍乾盛世，不過家庭內部並不是那麼和諧，九王奪嫡的故事不斷成為古裝劇題材，康熙有24個仔，總共有9位參賽者爭奪帝位，其中2位最出名，分別就係爭勝的四阿哥胤禛，其後的雍正，及據說最有才華及帝王相的八阿哥胤禩。

為免血腥的帝位爭奪戰再起，雍正確立「秘密立儲制」，皇帝將寫有儲君姓名的詔書收藏於乾清宮「正大光明」匾額後，當先帝駕崩，就由大臣取出詔書，昭告天下誰是下一位天子，以免爭拗。

早前新世界掌舵人鄭家純係自家品牌嘅HOY TV的電視訪問，無異於對外間一直默認的接班人鄭志剛公開處刑，電視訪問不久後見到鄭志剛在新創建由執行董事調任非執行董事，仲要係佢剛剛成為傳承學院主席之後就出現如些此Juicy 嘅變化，真係神愛世人，一巴巴打完左面打右面，除咗講句「早就知啦」，仲可以點？現在鄭志剛轉趨低調，往日神清氣爽不再復見，亦可令他早日看清身邊那一堆誇誇群。

再者，睇返新世界嘅傳統，鄭家純搵外人做專業化管理相信不會是他首選，有得揀都係先揀自己的子女。

繼聯合醫務及新創建大幅換人後，董事局之中都出現鄭氏家族傳人。年近歲晚佐丹奴終於係立春之日畀人開波，由公告所示股東要求罷免一名董事及行政總裁，及委任董事及行政總裁。炒邊個就唔多講啦，讀者都冇興趣，不過委任嘅董事就見到鄭志雯同鄭志亮兩位鄭氏傳人，而提名出任CEO的Colin Currie臨危受命當然有亮麗嘅CV，如果唔係點得到老爺嘅信任，此君曾為Adidas亞太區的董事總經理，又係Boston Consulting Group做過顧問，更擔任過廉航AirAsia嘅CEO。

醫療、創建及零售都出現家族傳承競爭者，對於家族而言，而家市場環境不好，家長當然要有業績支持，總之邊個做得好，邊個就係大佬。佐丹奴由肥佬黎賣給鄭家後，經營不見改善，分店越來越少，款式老土。今次鄭家傾巢而出，入局做埋董事，相對於以前低調管理作風，似乎是逼其傳承競爭者走問責制路線。

原本的儲君被架空，太子之位懸空，一眾八仙開始過海，盡顯神功比老爺同長輩睇，向皇上展現英姿，以爭奪儲君之位。新世界一向馬房眾多，原本1,200好地，跑跑下變咗2,000米爛地，大家大力快馬加鞭，但冠軍仲未睇到喺邊。暫時被射下馬嘅鄭志剛未必再無機會，可以搵刁佬傾吓如何絕處逢生，敗部復活。

由一個家庭，至一個社會，都一樣係有競爭，先有進步，有壓力先至有突破。新一年祝大家出入平安、財源廣進及身體健康！

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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