龍年紅盤高收優良傳統延續　美團及招行等飆半成　科技股普遍上揚

今日（14日）甲辰龍年大年初五，港股於長假期復市。由於外圍市況疲弱，道指於周二（13日）瀉逾500點。會否港股影響龍年首個交易日，均錄得紅盤高收的良好記錄，為市場人士焦點。



【16:29】

龍年港股首個交易日紅盤高收的優良傳統，成功延續。大市今早承外圍市況弱勢而低開167點，縱使紅盤低開，卻已於午市收市前收復所有失地之餘，更掉頭向上。午後大市升幅更進一步擴大，最終升逾百點收市，其中招行（3968）等多隻藍籌股升幅逾半成。

恒指收市報15879點，升132點，國指升79點，報5386點，科指升70點，報3197點，成交額約為571億元。

科技股今日表現理想，美團（3690）升5.5%，騰訊（0700）升1%，阿里（9988）升2.2%，小米（1810）升1%，京東（9618）升3.5%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.9%，港交所（0388）升0.4%，友邦（1299）跌0.2%。

汽車股方面，比亞迪（1211）平收，報182.9元，蔚來（9866）升1.9%，小鵬汽車（9868）升7.9%。

內房及物管股方面，碧桂園服務（6098）升5.5%，華潤萬象（1209）升0.7%，龍湖（0960）跌2.1%，中海外（0688）平收。

【15:04】

港股升幅進一步擴大，最新報15906點，升160點，國指升93點，報5400點，科指升76點，報3204點。

美團（3690）升5.6%，翰森製藥（3692）升5.4%，招行（3968）升5%。

【13:44】

港股在午後維持數十點升勢，恒指最新報15781點，升34點，國指升42點，報5349點，科指升40點，報3167點。

銀娛（0027）升4.1%，報44.6元，美團（3690）升3.6%，東方海外（0316）及招行（3968）均升3.3%，翰森製藥（3692）升3.1%。

【12:18】

港股於龍年首個交易日低開，但半日高收，中午收市報15769點，升23點，國指升33點，報5340點，科指升40點，報3167點，成交額約為318億元。

重磅股滙豐（0005）表現疲弱，中午收市報60.6元，跌1.2%，港交所（0388）跌0.5%，友邦（1299）跌1%。

科技股方面，阿里（9988）升1.7%，騰訊（0700）升1.3%，美團（3690）升3.5%，小米（1810）跌0.2%。

消費股方面，攜程（9961）升2.6%，同程旅行（0780）升2.7%，安踏（2020）升2.5%，海底撈（6862）升0.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升0.9%，蔚來（9866）升0.4%。

內房股方面，龍湖（0960）跌3.3%，中海外（0688）跌1.9%，潤地（1109）跌1.1%。

【10:13】

港股維持約百點跌幅，恒指最新報15596點，跌150點，國指跌38點，報5268點，科指跌20點，報3106點。

藥明系今日繼續下跌，藥明生物（2269）跌11%，藥明康德（2359）瀉12.1%。

內房股方面，龍湖（0960）跌4.8%，中海外（0688）跌3.9%。

【09:27】

港股龍年首個交易日組盤低開167點，最新報15579點，國指最新報61點，低開5245點，科指低開52點，最新3074點。

阿里（9988）低開0.9%，騰訊（0700）低開不足0.1%，美團（3690）低開0.7%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升0.3%。

滙豐（0005）低開2.4%，最新報59.9元，港交所（0388）低開0.3%。