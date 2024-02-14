龍年首日恒指獲科技股力撐　半日倒升23點　美團揚逾3%｜持續更新

今日（14日）甲辰龍年大年初五，港股於長假期復市。由於外圍市況疲弱，道指於周二（13日）瀉逾500點。會否港股影響龍年首個交易日，均錄得紅盤高收的良好記錄，為市場人士焦點。



【12:18】

港股於龍年首個交易日低開，但半日高收，中午收市報15769點，升23點，國指升33點，報5340點，科指升40點，報3167點，成交額約為318億元。

重磅股滙豐（0005）表現疲弱，中午收市報60.6元，跌1.2%，港交所（0388）跌0.5%，友邦（1299）跌1%。

科技股方面，阿里（9988）升1.7%，騰訊（0700）升1.3%，美團（3690）升3.5%，小米（1810）跌0.2%。

消費股方面，攜程（9961）升2.6%，同程旅行（0780）升2.7%，安踏（2020）升2.5%，海底撈（6862）升0.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升0.9%，蔚來（9866）升0.4%。

內房股方面，龍湖（0960）跌3.3%，中海外（0688）跌1.9%，潤地（1109）跌1.1%。

【10:13】

港股維持約百點跌幅，恒指最新報15596點，跌150點，國指跌38點，報5268點，科指跌20點，報3106點。

藥明系今日繼續下跌，藥明生物（2269）跌11%，藥明康德（2359）瀉12.1%。

內房股方面，龍湖（0960）跌4.8%，中海外（0688）跌3.9%。

【09:27】

港股龍年首個交易日組盤低開167點，最新報15579點，國指最新報61點，低開5245點，科指低開52點，最新3074點。

阿里（9988）低開0.9%，騰訊（0700）低開不足0.1%，美團（3690）低開0.7%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升0.3%。

滙豐（0005）低開2.4%，最新報59.9元，港交所（0388）低開0.3%。