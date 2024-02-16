上市公司非執董冇睇email被罷免？　當事人反擊稱反對配股先被炒

內地家電連鎖零售商奇點國峰 （1280） 早前宣布即時罷免非執行董事徐紅紅的職務，原因是「管理風格及理念與董事會其他成員截然不同」，及「以查閱電子郵件不便為藉口，多次未能履行其於董事會會議前盡職審閱相關文件的義務，導致董事會會議出現不必要的推遲及延誤後。」因此認為罷免徐紅紅符合公司及股東整體利益。

昨日（15日）徐紅紅一方「反擊」，指自己被罷免實際上是由於她不批准此前配股引入新投資者劉楊的交易。公司就回應，反指徐紅紅「持續忽視向其工作郵箱發送的相關文件」，令工作及流程出現不必要的延誤，包括引入新投資者一事。當時徐紅紅表示自己不知道有關提案，並要求將其投票推遲至董事會會議之後，待董事會會議正式流程結束後，徐紅紅才投票反對。

因此董事會重申，徐紅紅所作宣稱毫無根據且未經證實。

翻查資料，奇點國峰上月14日宣布，以每股0.69元，即較公司前股價折讓10%，配股4385.59萬股，佔未擴大股本前約20%，集資逾3,000萬元，主席袁力旗下聖行國際持股量由29.64%，攤薄至24.7%，而劉楊旗下亞悅隆特將取得16.67%奇點國峰持股。