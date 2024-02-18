用龍做啟發　職場「升叻」六階段｜知薇

各位讀者，知薇在此祝大各位龍年大吉大利，職場步步高升，人生萬事勝意。

龍年第一篇文章，不如我們就聊聊《易經》中用龍解說人生六階段，對於職場的智慧啟發。

第一階段，潛龍勿用。說的就是初入職場，或是剛轉入新公司或新部門，要潛下心，靜靜觀察環境和人事，慢慢修煉累積自己的知識能力，與上下左右融洽相處，韜光養晦，不露鋒芒。「勿用」，說的不是不用，而是靜觀時機，有選擇的慎用，不為逞一時之強，而衝動刻意表現自己。當自身力量未夠時，這麽做一來容易犯錯，二來易惹人反感。記得知薇曾經剛轉工時，每次陪老板開會都只聽不發言，有想法也是私下溝通。結果，老板滿意（笑著開我玩笑說我太害羞），同事不會設防。如此，知薇在融洽的環境中，能靜心學習熟悉，融入得很快。

第二階段，見龍在田。經過實力的積蓄，此時要善於把握時機嶄露頭角。但是，這個階段的龍，經驗尚嫩，還要刻意留在偏下的位置。每次發光發亮後，要適時回到潛龍勿用的狀態，再次靜心觀察累積，等待下一次機會的到來。後半句是「利見大人」，這就好比進入職場三五年，有了幾次牛刀小試的機會，此時要留意和靠近貴人，爭取更多的機會，同時還要繼續踏實謙卑、謹言慎行。

第三階段，終日乾乾。此時的你，處理很多事務，都保持積極的態度、追求高的品質。在職場已有一定的資歷和職位，取得了一定的成功，有高層和貴人的扶持。這後面還有半句：「夕惕若厲，無咎」。意思是，此時更要時刻保持謹慎的態度，就算遇到艱難險阻，也不會有過錯和失誤。知薇親見某些職場中人，稍稍上位就容易自滿驕傲而態度輕慢，也不再花苦工鉆研專業細節，兩者惡性循環，很短時間內，就失人心和失勢。

說起這第二三階段，知薇想起自己曾經在事業初期，因語言優勢，有機會跳過直接小老闆，直接在大老闆帶領下做項目，也算是「見龍在田」風光了一段日子。項目結束後，知薇年輕氣盛，不知收斂，還習慣跳過小老闆直接向大老闆匯報其他項目。後來就莫名其妙發現自己被「雪藏」，從閑聊裏才聽出來，是小老闆背後小動作，令我無法分配到好項目，得到進一步的鍛煉和發揮。一回想，還是自己too young, sometimes naïve.

本期先分享這頭三個階段，預知後三個階段詳情如何，且聽下回分解。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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