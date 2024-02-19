中銀香港據報聘兩副總裁　前政治局常委李長春女兒將加盟

中銀香港（2388）過去兩年因高層人員退休及轉職等因素，而有不少人事變動。有本地媒體消息稱，該行稍後有新一輪高層人事安排，以補充現有空缺，並調整管理層職務分工，涉及兩位新任副總裁，當中包括原任母企中國銀行（3988）旗下中銀國際首席執行官（CEO）李彤，將加盟中銀香港出任副總裁，有關任命尚待監管當局審批。



在海內外金融業界有超過30年工作經驗

李彤為中共前政治局常委李長春的女兒，現年54歲，據聞日後負責中銀綜合化及業務整合。她自2011年起掌舵投行中銀國際，在海內外金融業界有超過30年工作經驗，去年初曾隨同特首李家超率領的代表團訪問中東。內地媒體上月報道，李彤已向中銀國際請辭並將離任。

另據消息稱，現任中行金融機構部總經理王化斌，會調派來港擔任中銀香港副總裁，估計主管企業金融業務（包括環球企業金融部、工商金融及機構業務部等），並可能兼顧金融市場業務（涵蓋全球市場、投資管理、資產管理與資本市場相關業務）。王化斌曾任中行倫敦分行副行長、中銀金邊分行行長等海外職務。

中銀香港由8月起連跌13日，股價累計下跌15%。（資料圖片）

徐海峰調任風險總監

至於2022年底來港出任中銀副總裁、主管企業金融業務的徐海峰，據聞調任中銀風險總監一職，替補較早前因轉投澳門大豐銀行（由中行控股）出任常務董事兼行長的蔣昕所留下的空缺。

消息指出，中銀行政總監兼任人力資源部、企業社會責任辦公室總經理方羽，將獲擢升為中銀副總裁，日後主管總裁辦、人力資源部及公司服務部等領域。上述多位副總裁的任命及職務調動，均須完成監管批核方可公布。

中銀發言人回覆查詢稱，公司設有完善的管理機制，若高層管理人員有任何變動，將適時作出公布。分析認為，是次中銀再有新一輪高層人員變動，除了因應本身高管團隊有職位出缺需填補外，亦與集團希望加強高管陣容提升能力，以及管理層職務分工調整有關。新加入或擢升為副總裁的人選，也貫徹中銀近年積極推動高管班底年輕化，並且具備發展海外市場經驗。