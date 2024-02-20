華僑銀行向初級員工發資助　港逾半夥計獲5400元　抗生活成本上升

華僑銀行宣布將向全球初級員工發放總額接近900萬坡元（近5,300萬港元）的一次性資助，款項將於2月至3月發放。

該行指出，這筆款項將幫助華僑銀行及其附屬公司，包括新加坡銀行、華僑銀行證券和大東方控股，約 14,000 名員工可以更靈活地應對生活成本上升的需要。 受惠員工佔華僑銀行集團19個市場總員工人數的40%以上 。

其中，在香港及澳門，超過1,500名初級員工將分別獲得港幣5,400元及澳門幣4,000元，佔香港和澳門總員工人數愈半。這一次性資助金額參酌當地市場狀況而定。

另外，華僑銀行亦稱，提供一系列資源，例如理財相關的文章、工具、線上講座以及由銀行內部財富顧問定期舉辦的工作坊，以幫助員工掌握財務狀況。

銀行還定期檢視員工的薪酬增長和花紅，以確保它們與銀行績效和員工貢獻適切地掛鉤。

華僑銀行集團人才資源總監李斐雯表示，對於14,000名受惠員工來說，這筆金額可能並不算大。不過，我們希望可以幫助員工應對生活成本上升的需要。「我們認為長遠來說是要讓員工梳理自己的財務狀況 —— 良好的財務規劃可以在通漲壓力下發揮很大的作用。因此，我們提供一系列資源和定期工作坊，幫助員工鞏固理財知識，為未來做好準備。 」