凱升旗下出售海參威度假村交易　俄買方擬取消　證監早前已叫停

凱升（0102）旗下東雋以1.16億美元出售持有俄羅斯海參威水晶虎綜合度假村所屬項目公司GI Entertainment的重大交易，惟交易遭證監叫停。

曾由周焯華掌舵的LET Group（1383）及旗下凱升控股最新發公告指，東雋已獲交易買方Aktiv於2月19日發出的「單方面非司法程序否定（退出執行）該協議的通知」，尋求終止買賣協議。

LET Group及凱升表示，將就此尋求終止法律意見，刋發適當的公告，並包括申請兩公司復牌的公告。

證監早前已指出，上述主要資產在所有關鍵時間均由凱升透過其持有77.5%股權的附屬公司間接持有。根據《上市規則》第十四章，該非常重大的出售事項須符合有關申報、公告、通函及獲上述兩家公司股東批准的規定。由於LET的控制權在2022年5月轉手，故根據《上市規則》第14.06E條，任何重大出售事項在控制權轉手起計36個月內均受到限制，除非在控制權轉手後上市公司餘下部分業務能夠符合《上市規則》第8.05條的規定。

證監會覺得，該非常重大的出售事項完成後，LET及凱升的業務未必可根據《上市規則》第13.24條，有足夠的業務運作和相當價值的資產支持其營運，以保證其股份繼續上市的地位。因此，根據《上市規則》LET及凱升未必會被視為適合上市。