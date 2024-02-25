當太陽系無咗太陽！　在囚老闆承傳兩大關鍵｜刁佬

上回講過新世界系內因太子之位有可能變動，引發八仙過海九王奪嫡，大家各顯神通希望做儲君。講完家族傳承，近日有單新聞值得講老闆的承傳。其實好多老闆穿梭政商界，金錢與權力間，誤闖灰色地帶，剛好遇上嚴打就變成為行差踏錯的階下囚，有啲老闆入獄後公司仍然正常運作，例如郭氏兄弟的新鴻基、黃光裕的國美及楊受成的英皇系等，但亦有公司因此灰飛湮滅，例如楊家誠的伯明翰環球、周正毅的上海地產及黃玉郎的玉郎集團，不是破產就是落入他人手中。

通常靈魂人物入獄，但如果公司仍然企得住，公司多數都有盤實業，實業撐得住咁耐，證明市場對公司的產品及服務有需求，公司有現金流，仲有盈利，幾乎係生意101教導大家必須要做到的事，而嗰啲因為老闆入獄而做唔住既公司，通常都係炒賣為主，業務次之，總之就係一個虛浮嘅概念，漂亮嘅未來，閃爍嘅股價，如果唔係點可以令到各大股民樂在其中。

第二就係公司的管理層已成形，2012年新地風暴雖然郭炳江、關雄生及陳鉅源一眾核心管理層都判處監禁，但新鴻基的管理分工已一早做好，例如電視上成日見到幫新鴻基sell樓嘅雷霆及做工程嘅黃植榮，都在老闆坐監，做顧命大臣，輔助太子支撐大局，所以做實業嘅公司，先至會有呢啲中流砥柱，如果唔係，一旦靈魂人物出現任何問題，股東嘅第二代又或者公司高層都可能會失去核心，繼而令到公司陷入不可挽回嘅局面。

周焯華綽號「洗米華」，生意涉獵博彩、娛樂、影視等多個範疇。（資料圖片 / 符祥定攝）

最近見到證監會勒令LET Group (1383)及凱升控股(0102)停牌。不知大家有沒有印象，LET Group前身就是人稱「洗米華」周焯華的太陽城，凱升控股則是之前由「小賭王」何猷龍持有的俄羅斯海嵾威賭場，然後賣給周焯華。自周生入獄後，兩間公司的主席就由傳媒封號的「洗米華頭馬」盧衍溢（前稱盧啟邦）接手。

究竟盧衍溢係咪真係「洗米華頭馬」不得而知，只知一眾董事非常唔妥佢，喺今年一月頭，LET Group及凱升控股所有董事都集體反對集團出售G1 Entertainment的交易。根據凱升年報顯示，集團持有東雋77.5%股權，並藉此間接經G1 Entertainment，參與俄羅斯上晶虎綜合渡假村投資。而根據台灣上市的伍豐科技披露，伍豐子公司持有20%權益的Oriental Regent Ltd（東雋），以1.16億美元將持有的俄羅斯賭場及渡假村發展項目的營運公司G1娛樂全部股權，轉讓予俄羅斯當地公司Dalnevostochniy Aktiv LLC。

通常賣貴咗大家唔會嘈，賣平咗先會打大交，呢一次咁多位董事咁齊心，一齊反枱走人，好明顯LET Group及凱升控股嘅一眾董事都覺得G1 Entertainment的交易太平，而家周老闆又唔喺度，為免瓜田李下，被證監會及相關當局問到反艇，唔開心咪拉大隊走人囉。

不得不說一眾董事真係有遠見，走人一個月左右，兩間公司都被監管機構停牌，剛剛星期五（23/2/2024）兩間公司又宣佈取消交易。在監管機構眼中，你鍾意玩無問題，可以除牌自己玩到夠，但喺我個場就要跟我規矩。

「洗米華」以疊馬仔起家，顯赫一時，但至今仍未於澳門獲得賭牌經營權，充其量是一間貨如輪轉嘅財務公司，除咗借錢以外，其他業務都係鏡花水月，有水養著時十分亮麗，不過未必有實業的土壤，又何來扎根嘅承傳，周生被捕之後，大部份嘅公司業務受重創打擊可見一斑。

公司要有承傳，必須要有一個健康的收入來源，就算老闆唔係日日管住每一單生意，管理層都可以根據過往經營模式作出專業判斷。公司有現金收入，員工自然有糧出，就算冇咗精神領袖，大家為咗搵餐飯食，都會繼續經營公司業務，難得仲要冇王管，冇人敢炒你，只要唔係部門內鬥，大家每日都輕輕鬆鬆就收工，有份咁嘅工喺邊度搵？

事件發展至今，上市公司連做文件出公告嗰位公司秘書都走埋，似乎「洗米華頭馬」盧衍溢並不是一名出色的騎師，勒唔住啲馬，成個馬房都散哂，據說其他太陽系內的公司，甚至還有人頭變事頭的情況出現，原屬老闆的資產。喺無人駕駛嘅情況之下，當太陽系然冇咗太陽，就只係得幾個星球揈嚟揈去，最後當然樹倒猢猻散。各位神刁大俠，呢一次又係資產財富大轉移嘅時候。各位收買佬好好地做好準備，幫助市場去實現一個生老病死嘅財富循環。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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