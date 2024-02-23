董事長操縱自家股票　弄巧成拙反虧2.4億人幣　遭證監會罰款800萬

中國證監會近日公開《行政處罰決定書》顯示，時任美尚生態董事長王迎燕，聯合上海永樹資產管理有限公司法定代表人季雲，操縱自家股票（深：300495），2年間控制113個賬戶，交易金額近800億元人幣（下同）。然一頓操作猛如虎後，弄巧成拙的是，兩人最終虧損近2.4億元，合計遭證監會罰款800萬元。



控制113個賬戶 交易金額近800億人幣

2018至2020年期間，由上述兩人聯合的帳戶組，累計買入31.4億股，合計399.84億元；賣出31.38億股，合計397.98億元，帳戶交易額直逼800億元。

期間，帳戶組交易該股的數量占市場成交量平均有32.2%，成交佔比最高時達58.7%。其中還有35個交易日的成交量占比超過50%，169個交易日的成交量占比超過40%。不幸的是，從結果看來，撇除佣金稅費，賬戶組最終仍虧損2.38億元。

行政處罰書截圖。

預計公司去年最多可虧損6.2億元

證監會認為，當事人的上述行為違規，構成中國《證券法》第192條所述的操縱證券市場的行為，決定對王迎燕處以500萬元罰款、對季雲處以300萬元罰款。而公司已經按年虧損，並預計2023年，歸屬于上市公司股東的淨虧損有4.4億至6.2億元。