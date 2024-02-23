渣打：內房風險敞口跌至25億美元　未來3年派息回購規模達50億

渣打去年中國房地產投資組合預期信貸虧損撥備增至12億美元（下同），並進行商譽及其他減值1.53億元，反應投資於中國渤海銀行的賬面價值減少。



內房市場最差時間已過

渣打亞洲區行政總裁洪丕正表示，內房市場最差時間已過，但仍需時復甦。渣打對內房風險敞口已由2021年的40億元，下跌至目前的25億元，佔中國整體貸款總額僅約4%，當中不良貸款撥備覆蓋率達88%。對於會否進一步提升相關撥備，不排除此可能性，相信幅度不會太大。

渣打宣布全年派息每股27美仙，並宣布10億元股份回購計劃。洪丕正表示，計劃於今年至2026年向股東累積回饋最少50億元，方式將透過部分回購及部分派息方式進行，過去3年回購多於派息，往後隨著派息增長，可能會多於回購。

對於中國未來機遇持有信心

對於渤海銀行投資減值，他解釋，主要由於過去有見內地經濟過去兩三個月為見有明顯反彈，保守起見進行相關撥備。雖然內地經濟短期內仍面臨挑戰，但政府已推出措施支持經濟，提升市場信息，故此他對於中國未來機遇持有信心。

去年渣打中國業務在岸及離岸除稅前盈利按年增長兩倍至13億元，渣打認為，幾乎可較原定計劃提前一年達至14億元目標。

減息有利貸款及財富管理業務

香港業務方面，香港區行政總裁禤惠儀表示，美息料已見頂，預計下半年將開始減息，減息幅度及速度料將視乎失業及通脹等數據，料減息有利貸款及財富管理業務，帶動整體非利息收入增長。美國有望減息，對於港息如最優惠利率（P）帶來調整空間，唯仍需視乎屆時市場資金情況等，目前難以預測。

洪丕正預計，今年渣打利息收入介乎100億至102.5億元區間，按年略有增長。