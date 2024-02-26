「木頭姐」近兩年首減持台積電　逆潮流再沽英偉達　反買入這兩股

素有「科技股女股神」之稱的「木頭姐」Cathie Wood，逆市場熱潮，屢屢減持芯片龍頭公司股票。據披露，上周五（23日）她透過旗下方舟自動化技術和機器人ETF（美：ARKQ），沽出8599份台積電（美：TSM）美國存託憑證（ADR）。



這也是其自2021年底以來，首次減持台積電。以週五收市的ADR價值129.53美元計，套現113.82萬美元，折合約868.79萬港元。



據悉這是Cathie Wood兩年多以來，首次減持台積電。（資料圖片）

同日再沽2362股Nvidia 料股價將回調

同日內，該ETF還減持2362股英偉達Nvidia（美：NVDA），以當日收市價788.17美元計，套現約186.17萬美元，折合約1452萬港元。

而在英偉達業績公佈前，她曾解釋稱，儘管相信英偉達的業績與AI浪潮的強勁，但仍然認為，市場對於其預期過高，並稱科技巨頭們都在自研芯片，英偉達或將面臨更多競爭，甚至需求可能會停滯。她此前受訪時稱，年內已沽450萬美元的英偉達，稱其為「周期性股票」，股價回調料將再現。

她還指出，喜歡關注較冷門的人工智能公司，比如軟件公司UiPath（美：PATH）和Twilio（美：TWLO）。