財政預算案2024｜財爺公佈再發行700億零售債券　銀債規模達500億

2024/25年度財政預算案今日（28日）出爐，財政司司長陳茂波於預算案中宣布再次發行零售債券，其中銀色債券發行規模為500億元；綠色債券及基建債券發行額度為200億元，合共700億元。



陳茂波於預算案內指出，2024/25年度政府將發債1200億元，今次發債700億元為零售部分，銀色債券規模達500億元，佔總零售債券七成。

政府近年積極發行零售債券，包括與通脹掛鈎的iBond﹑針對銀髮族發行的銀色債券，以及為配合綠色金融發展而發行綠色債券。其中銀色債券由2016至2017年財政年度開始每年均發行，已發行8批，且發行規模亦不斷提高，首批發行額為30億元，在2023至2024年增至550億元。

銀色債券每手入場費為1萬元，年期為3年，每半年派息一次，惟不設二手市場。息率方面，第8批銀色債券保底息率為5厘。

財政司司長陳茂波在2024財政預算案公佈發行700億零售債券（直播影片截圖）

新一批綠債及基建債券發行額達200億元

至於綠色債券方面，政府為舒緩氣候變化問題的項目集資的債務證券，以及推動香港可持續發展的綠色項目融資或再融資，自2022至23年度開始發行予合資格市民認購。

在2023至2024年度政府發行綠色債券金額為200億元，其保底息率為4.75厘。綠色債券每手入場費為1萬元，年期為3年，每半年派息一次，設有二手市場。

專家︰港目前負債比率很低

就政府擬發債一千二百億元包括綠色債券和銀色債券，擴大債券市場的競爭力，澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚表示，目前香港債款佔GDP比例仍處於相當低的水平，只佔4%左右，對比其他先進經濟體，香港目前的負債比率是很低的，因此在目前情況下發債是一個可行選項，同時亦都能為市民提供多一些低風險回報穩定的投資選擇。

他又指，發債亦有助進一步提升香港在債券市場的優勢，鞏固金融中心的地位。近期惠譽亦確認香港‘AA-’信貸評級及其「穩定」展望，高信貸評級亦反映特區政府有穩健的財政狀況及還款能力發債。