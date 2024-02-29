壽險化身防護罩　力阻合夥人心血付東流　兼變留人才新秘技

兒歌都有唱，「一支竹仔會易折彎，幾枝竹一紮斷節難。」出外做生意，若要無往而不利，不少人會選擇合夥。但在商言商的世界裡，志同道合的人要成功合夥開公司，靠的不能只有深厚交情，在信任基礎之外，訂立長遠且慎密的財富規劃及保障，更為重要。但天有不測之風雲，萬一合夥人發生意外，公司又怎樣延續？有保險業專家表示，現時只要一紙人壽保險再加上一份合適的法律協議，已可為公司開啟「防護罩」，讓股權妥善安排，其他拍擋亦能順利將彼此心血延續，令公司可以無縫交接。而壽險妙用更不止於此，有新興企業更將之變成挽留人才的「法寶」，原來本小利大。



以合夥形式在香港做生意甚為普遍，一間企業成功營運，公司掌舵人們的領航與合作，更可謂居功至偉。然而，倘若公司核心人物突然遭遇意外，甚至不幸離世，對公司運作影響重大。從事大額保險及高端財富管理的亞溢利集團（R.E. Lee Group）行政總裁盧啟賢（Calvin Lo）更表示，如果公司合夥人沒有為預先做好資產風險管理，更有機會令彼此苦心創立的心血，全部付諸流水。

欠缺財富規劃 或令公司陷險境

按照一般正常程序，當公司合夥人不幸去世，其繼承人會以遺產形式，獲得公司已逝世合夥人所屬的股份。

他解釋，按照一般正常程序，當公司合夥人不幸去世，其繼承人會以遺產形式，獲得公司已逝世合夥人所屬的股份，而其他股東往往只能無奈接受其繼承人，直接參與公司的經營。「過往見過好多case，幾個朋友一齊合夥開律師樓、做醫務所，但係當生意愈做愈大，突然其中一方走咗。問題係佢嘅遺產受益人，即係佢太太咁多年都係家庭主婦，完全係外行人，唔知公司係做咩嘅，咁對公司營運就會產生好大影響。」

Calvin Lo指出，其見過不少例子是，繼承人未必熟悉公司業務，亦不一定擁有公司合夥人所需要的技能與經驗，者是繼承人與現有公司合夥人的管理作風大相逕庭，雙方因而產生爭拗，導致公司出現暗湧。更甚者，當繼承人對公司業務不感興趣，或會出售股權務求儘快套現，打亂公司業務原有計劃，更壞情況更會令公司被迫解散，或公司股權以低於其實際價值賤賣。

他嘆指，「咁嘅情形下，合夥人要阻止股權外流，方法就只有訴諸法律，或者可能要突然拎一筆好大嘅資金回購。」但問題在於，前者行動涉及法律爭拗，可能需時長達數年處理，法庭需先遺產凍結，令公司股權處於不明朗狀態；而後者行動則要其他合夥人臨時提取大筆資金，令公司現金流面臨短缺危險。

Calvin Lo指出，一紙人壽保險，再加上一份法律協議文件，便可妥善處理公司財富。

一紙壽險加協議 保公司未來拓展道路

為免公司心血被毀於一旦，Calvin Lo表示，原來只要一紙人壽保險，再加上一份法律協議文件，便可妥善處理類似情況。聽來吸引，那麼做法是怎樣呢？他解釋稱，現時最普遍的做法是，各保單持有人在購買壽險前，先評估公司總資產價值，之後便可再以各合夥人持有股份的百分比，購買適當金額的人壽保險。

其舉例指，比如該公司估算總資產價值為1000萬美元（折合約7800萬港元），而公司4名合夥人各持有25%的股份，所有公司合夥人便可各自投保保額為250萬美元的人壽保險，保單受益人則為公司其餘3名合夥人。當即使其中一名公司合夥人遭遇意外離世時，其餘3名公司合夥人便在可在短時間內，獲得由保險公司賠出、相等於已故合夥人的股權價值的賠償金，用以買下離世合夥人的股份。

Calvin Lo續提醒，處理相關壽險時，各方需同時訂立具約束力的法律文件，以賦予其他公司合夥人，在其中一名合夥人不幸突然離世時，可買斷該合夥人名下股權的權利，以保萬無一失。這樣下去，公司其他合夥人便不致在其中一名拍擋離世，為臨時籌措大額款項回購公司股權而徬徨。同時間，該合夥人的繼承人亦能保證可根據買賣協議而出售股權，不會影響到公司的擁有權上，讓其他合夥人可以專心繼續地拓展業務。

壽險可化為防衛合夥公司的「保護罩」，讓其安然過渡難關。

壽險巧變挽留人才新招

他又分享，相關保險適用範圍相當廣泛，大至跨國企業，小至夾份經營的士出租亦可。「試過有好大嘅外國上市公司，集團嘅股東怕CEO一旦有咩意外，除咗會影響公司運作，又會有機會引致股價起伏，令股民擔驚受怕。為降低受影響範圍，所以佢就透過幾間國際保險公司，合共買咗份價值6.3億美元（折合約49.1億港元）嘅壽險。如果佢突然出事身亡，保險公司好快會賠到呢筆錢出嚟畀公司其他股東，等佢哋有資金可以頂住半日股價差距所造成公司嘅混亂，做其他後續操作。」

而除了保障公司權益外，Calvin Lo指，現時亦有企業新興會將壽險，變成一項員工獎勵，用以留住人才。「大家都知員工係公司重要財產，依家流行講搶人才同留住精英，所以有啲公司開始諗好多新嘢去留人。其中，有公司嘅做法就係會幫員工供一份大額保單。當雙方簽定協議，做滿幾多年，就會可以擁有保單若干百分比嘅擁有權；當做滿某個年資，就會成張保單就會送咗畀員工，令到員工有心會留低喺原本崗位之餘，仲可以關顧埋員工家庭。」他表示，相關做法另一好處是，公司可以不用一次提取極大筆資金用以挽留人手，分期支付會令現金調配更為輕鬆。

現時有企業新興會將壽險，變成一項員工獎勵，用以留住人才。

最後Calvin Lo亦提醒，由於每一個個案不盡相同，故此此類度身訂造的壽險文件，需要按照其獨特性及不同要求而作出長遠財產規劃。例如財產分布於多個國家，將增加財富傳承複雜性，此時便需要專業人士協助。另外，在制訂雙方協議上的字眼，亦要尋求專業法律意見，以確保萬無一失，以免日後「漏招」，受到法律挑戰。

上述個案因私隱問題而有所改動，亦僅屬其個人經驗分享，並非法律或財務建議。