碧桂園反對清盤呈請　稱僅單一債權人激進行動　清盤各方皆輸

碧桂園﹙2007﹚公告指，公司獲悉Ever Credit Limited於2024年2月27日向香港高等法院提出對公司的清盤呈請，追討本金約16億港元的未支付定期貸款及應計利息。高等法院已將呈請的首次聆訊日期定為2024年5月17日。碧桂園（2007）現挫9.7%，報0.65元。



碧桂園最新回應稱，公司涉建滔集團的債務金額在境外整體有息負債佔比很低，單一債權人的激進行動不會對其保交樓、正常經營以及境外債務整體重組產生重大影響。



碧桂園稱，個別債權人向香港法院申請公司清盤的情況較為常見。（資料圖片）

碧桂園：不影響保交樓 清盤各方皆輸

公司指出，參考業內其他違約上市房企案例，個別債權人向香港法院申請公司清盤的情況較為常見。公司堅決反對呈請書，並將尋求法律意見，採取一切必要行動，與顧問團隊積極妥善抗辯應對。

自公告無法如期償付所有境外債務以來，碧桂園已聘請財務和法律顧問，目前已與境外主要債權人團體代表小組建立了有效溝通機制，境外債整體重組正積極有序推進。各方堅信，公司清盤是各方皆輸的結果。公司將持續與主要境外債權人團隊積極協商溝通協作，以尋求最優解決方案。

碧桂園還表示，目前公司各項經營一切正常，將繼續以保交付、保經營為主要工作目標，最大程度保障購房業主、債權人、投資人和員工在內的所有利益攸關方權益。