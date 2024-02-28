金管局︰放寬逆周期措施銀行仍風險可控　後續視乎樓市經濟等因素

金管局放寬物業按揭逆周期宏觀審慎監管措施及其他房貸監管要求，包括價值3000萬元以下自用住宅物業按揭成數上限調整至七成，該局總裁余偉文表示，此措施預計能夠覆蓋98%買賣，意味能夠覆蓋大部分買賣市場。至於會否再有進一步放寬，會視乎樓市走勢、成交、本土經濟及外圍環境等，適時再決定。

至於為何選擇現時放寬，他表示，金管局在繼續維持銀行體系穩定及確保按揭業務風險得到妥善管理前提下，認為有空間調整逆周期宏觀審慎監管措施及其他房貸要求，減低對市民買賣影響，但仍建議市民需量力而為，小心管理財務風險。

余偉文進一步放寬樓市措施，會視乎樓市走勢、成交、本土經濟及外圍環境等，適時再決定。﹙廖雁雄攝﹚

經過今輪調整後，大部分逆周期措施已幾乎還原至2009至2010年。而今次金管局也有同時暫停壓測措施，金管局副總裁阮國恒表示，對於會暫停多久，仍需要觀望包括利息走勢，美國聯儲局何時啟動減息，及本港樓按利息走向等仍存在不確定性。

放寬措施 風險可控

對於是次放寬措施會否對銀行貸款帶來風險，阮國恒表示，樓價下跌時期放寬按揭成數，對於按揭貸款生意量不會有太大影響，故此仍屬於風險可控。而銀行本身也有相應的風險管理措施，負資產拖欠比率仍較偏低。金管局季報顯示，銀行體系特定分類貸款比率去年第3季末上升至1.61%。阮國恒表示，上升主要由於內房問題，而非按揭貸款。

而事實上，2023年第4季末拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率，由2023年第3季末的0.02%，僅輕微上升至2023年第4季末的0.03%。

本港大型發展商財務屬於穩健

另外，金管局此次也有收緊物業發展項目融資比率，金管局助理總裁 (銀行監理)陳景宏表示，撇除內房問題，本港大型發展商財務屬於穩健，而針對中小型發展商，銀行有相關風險管理措施，包括降低貸款成數，要求母公司或個人做擔保。

市場近期有零星銀行向call loan情況，阮國恒表示，若果貸款人按時還款，銀行不會call loan，若果貸款人已無能力還款或者無法繼續經營生意，銀行call loan屬於風險管理措施一部分，應予以支持。