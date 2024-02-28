新地半年基礎溢利按年跌6%至89億　派中期息95仙按年少兩成四

新地（0016）公布，截至去年底，半年基礎溢利按年跌5.9%，至89.06億元，每股基礎溢利為3.7元；另外列帳股東溢利增加8.7%至91.45億元；派中期息95仙，按年減少24%。

截至去年底，新地淨借貸比率升至21.2%，未來數月預計收取來自出售住宅物業的收入逾200億元，預計今年6月底前淨借貸比率將顯著下降。

至於期內上半年營收為275.4億元，當中物業銷售的溢利按年大減39.4%至20.4億元，所有用作銷售並擬於本財政年度竣工的香港項目，均預計在下半年度落成。回顧期內，按所佔權益計算，集團在香港錄得的合約銷售額約96億元，銷售額主要來自天水圍YOHOWEST第1期、屯門NOVOLAND第2A期和大埔UniversityHill。截至去年底，新地在港未入賬的合約銷售額達328億元，預計當中約224億元會於下半財年確認入賬，大部分款項將會在相關單位交樓時收取。

新地半年基礎溢利按年跌6%至89億。（資料圖片）

本港零售物業出租率約95%

收入受惠於內地收租物業及香港零售物業的租金收入增加，集團期內的總租金收入，連同所佔合營企業及聯營公司的租金收入計算，按年升4%至124.54億元，淨租金收入按年升5%至93.26億元。

香港投資物業中，連同所佔合營企業及聯營公司的貢獻，集團在香港的物業投資項目總租金收入按年增加2%至89.41億元，主要由零售物業組合續租租金上升帶動，整體出租率亦維持在滿意水平，當中零售物業出租率約95%。

截至去年底，按所佔樓面面積計算，新地在香港的土地儲備約有5880萬平方呎，當中約3660萬平方呎為多元化的已落成物業，絕大部分用作出租及長線投資。餘下部分中，約1530萬平方呎為可供出售的發展中住宅，預計於未來6至7年分批落成，其中約210萬平方呎已經預售。

新地強調，未來集團在考慮補充土地儲備時，將繼續恪守審慎的理財原則，又表示，商場形點的擴展部分元點連接港鐵元朗站，零售樓面約10.07萬平方呎，預計今年中開業，預租進度理想。

位於觀塘TheMillennity基座的商場樓面面積約50萬平方呎，預計今年開業，將提供悠閒的購物環境和豐富的餐飲選擇，並與集團在區內的APM商場和創紀之城寫字樓群產生協同效應。

郭炳聯：環球局勢複雜多變

主席兼董事總經理郭炳聯預期，環球經濟仍然極不明朗，地緣政治緊張、局勢升溫破壞全球供應鏈，以及利率高企等多項宏觀經濟因素將繼續窒礙環球經濟前景和營商環境，雖然美國利率短期走勢尚未完全明朗化，但息口轉向將有利環球經濟，而面對環球局勢複雜多變，香港經濟正受下行風險所影響，同時外圍環境充滿挑戰，加上融資成本高企，短期內將繼續影響投資氣氛。

郭炳聯指，政策進一步放寬、租金持續上升、息率有望下調，以及更多專業人士和優秀的學生移居香港等多項因素亦會利好本港的物業市場，而近日內地個人遊計劃擴大及政府推出連串措施，應可進一步提振訪港旅遊業和本地消費意欲。